Según la investigación, al parecer estaban haciendo trabajos que no estaban permitidos en una parcela de origen forestal

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ToledoDos hombres han sido detenidos este jueves por agentes de la Guardia Civil como los presuntos responsables del inicio del incendio forestal originado en Almorox, Toledo, el 22 de julio, que llegó a afectar también a la Comunidad de Madrid y provocó evacuaciones de vecinos. Al parecer, ambos estaban haciendo trabajos que no estaban permitidos en una parcela de origen forestal.

Según fuentes de la investigación citadas por EFE, los dos varones detenidos son vecinos de Almorox, de 51 y 42 años y han señalado que, al parecer, estaban haciendo trabajos de soldadura o utilizando una radial a pesar de que estaba prohibido.

Los dos detenidos realizaban trabajos no permitidos debido al Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales

Las mismas fuentes han indicado que los trabajos que estaban realizando no estaban permitidos porque el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales era extremo ese día.

Debido a ese incendio forestal, que también afectó a la Comunidad de Madrid y por la que se movilizó a la Unidad Militar de Emergencias y además se incluyó a la provincia de Toledo en la emergencia nacional acordada por el Gobierno central, se tuvieron que desalojar varios pueblos de la zona y varias urbanizaciones de Almorox.