Aprovechó que en las cercanías se producía un fuego que afectaba a varias localidades y prendió en una zona de monte próximo

Detienen a un preso fugado de prisión comprando en un supermercado de Úbeda, Jaén, junto a una mujer sobre la que tenía una orden de alejamiento

Compartir







La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años, que ya ha ingresado en prisión, como presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido durante la madrugada del 22 al 23 de julio en el paraje de Las Salinas de Matachana, en el término municipal de Castropodame, en León.

Según la investigación, el detenido aprovechó que en las inmediaciones ya se estaba combatiendo otro incendio forestal que afectaba a varias localidades para prender fuego a una zona de monte próxima a una masa forestal.

La actuación inmediata de los medios de extinción, que ya trabajaban en un incendio cercano, permitió controlar las llamas antes de que alcanzaran montes de utilidad pública y viviendas próximas. Como consecuencia del fuego, ardieron alrededor de media hectárea de pastos y rastrojos, además de varias unidades de encina (Quercus ilex), según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León.

La investigación permitió identificar al presunto autor

La investigación fue llevada a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Bembibre, que lograron esclarecer los hechos gracias a diversas gestiones y a la colaboración ciudadana.

PUEDE INTERESARTE Dos hombres son detenidos como presuntos autores del incendio forestal de Almorox, Toledo

Una vez identificado y localizado el sospechoso, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto responsable del incendio forestal. El detenido ha ingresado en prisión y, junto con las diligencias instruidas por los agentes, ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada, que se encontraba en funciones de guardia.