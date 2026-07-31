La mujer se encuentra ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, en la Unidad de Grandes Quemados del centro sanitario

Fue encontrada desvanecida en el interior del edificio al intentar huir de las llamas junto a sus hijos, quienes han perdido la vida por inhalación de humo

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La mujer de 49 años afectada por el incendio en un edificio en Benalmádena, en Málaga, se encuentra ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, con quemaduras en un 70 % de su cuerpo, tal y como informa 'SUR'. Una vez atendida y estabilizada, fue trasladada al centro hospitalario de la capital de Andalucía, que cuenta con una Unidad de Grandes Quemados.

Se alcanzaron temperaturas de hasta 1.200 grados en el interior del edificio

Las labores de rescate se habrían visto dificultadas por el conocido como 'efecto chimenea', pues las primeras hipótesis consideran que la puerta de la vivienda de la calle Ónix, en el núcleo de población de Arroyo de la Miel, donde se originó el fuego, se quedó abierta, acelerando así la propagación del humo y del calor.

La mujer fue encontrada desvanecida en el interior del edificio al intentar huir de las llamas junto a sus hijos. Los menores fueron localizados sin vida en el pasillo de la cuarta planta, donde se alcanzaron temperaturas de entre 1.000 y 1.200 grados, tal y como explica 'SUR'. A la espera de la autopsia, los niños de 10 y 15 años habrían fallecido por inhalación de humo.

La investigación acerca del origen del incendio sigue abierto, pero las primeras hipótesis apuntan a que el fuego comenzó al arder una batería externa de un teléfono móvil. Las llamas habrían alcanzado las cortinas del hogar, extendiendo el fuego por toda la vivienda.