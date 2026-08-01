Desalojado el centro comercial La Vaguada por un incendio que deja un vigilante con intoxicación leve por humo

Hasta el lugar se han desplazado nueve dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que han logrado extinguir y controlar el fuego

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El centro comercial La Vaguada, situado en el distrito de Fuencarral-El Pardo, ha sido desalojado este sábado tras declararse un incendio en varios contenedores de cartón, plásticos y embalajes ubicados en la zona de carga y descarga del complejo.

Hasta el lugar se han desplazado nueve dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han logrado extinguir y controlar el fuego con rapidez, informa Emergencias Madrid a Europa Press.

Un vigilante de seguridad, atendido por intoxicación leve

El fuego, declarado en torno a las 17:20 horas, ha generado una importante columna de humo, lo que ha motivado el desalojo preventivo del centro comercial. La evacuación se ha desarrollado de forma ordenada y ha sido coordinada por el personal de seguridad del establecimiento, con la colaboración de efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Nacional.

Sanitarios del Samur-Protección Civil desplazados hasta el lugar han atendido a un vigilante de seguridad por una intoxicación leve por inhalación de humo.

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Por su parte, la Policía Municipal mantiene cortes de tráfico en el entorno del centro comercial para facilitar la intervención de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad en la zona.