En el dispositivo desplegado han intervenido la Policía de Marina de Cudeyo y un forense

Muere un trabajador de mantenimiento de 65 años tras caer desde la azotea de un hotel en Salou, Tarragona

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CantabriaUn trabajador ha fallecido este sábado por la tarde a consecuencia de un desprendimiento en el barrio de La Estación, en Orejo (Marina de Cudeyo), durante las obras de duplicación de la vía del tramo de la línea C-3 comprendido entre dicha localidad y Astillero, que forma parte del Plan de Cercanías.

Según 'El Diario Montañés', todo apunta a que por circunstancias que se desconocen, el hombre se apeó de la cabina de la retroexcavadora en la que estaba trabajando en el talud y en ese momento se vio sorprendido por el deslizamiento de tierra que lo dejó sepultado y lo aplastó.

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La maquinaria que utilizaba el fallecido en el momento del suceso era una retroexcavadora con martillo neumático y el hombre estaba en ese momento maniobrando en la zona donde se ha producido el trágico siniestro.

Los hechos ocurrieron a 300 metros de la Estación de Orejo

Los hechos han ocurrido a las 16.30 horas, aproximadamente, según han informado fuentes policiales a Europa Press. En el dispositivo desplegado han intervenido la Policía de Marina de Cudeyo y un forense, que ha llegado al lugar en torno a las 19:00 horas, entre otros.

El lugar del suceso donde el hombre trabajaba está a solo 300 metros de la Estación de Orejo, donde el Administrador Ferroviario está ejecutando las obras de la doble vía.