Celia Molina 02 MAR 2026 - 12:02h.

La influencer brasileña María Rita Rodrigues sufrió una isquemia miocárdica aguda y un tromboembolismo pulmonar al mismo tiempo

Su muerte ha ocurrido en Brasil al tiempo que la de otra compañera, Gabriela Martins, durante un tratamiento de fecundación in vitro

La revista estadounidense 'People' ha informado, gracias a una extensa comunicación oficial en Instagram, de la causa de la muerte de la influencer brasileña María Rita Rodrigues Silva, cuyo fallecimiento se produjo el pasado 21 de febrero en extrañas circunstancias. En ese momento, la prensa internacional dio la noticia de su prematuro deceso, a los 25 años, alegando que había perecido tras "una emergencia médica" sin precisar.

Lo que sí se supo desde el inicio es que su empeoramiento se había producido de forma súbita por lo que, al ser trasladada al hospital, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Y, ahora, tras un largo texto publicado el día 25 de febrero en las redes sociales de la fallecida, su familia ha dado todos los detalles de lo que ocurrió.

"De repente, se quedó sin aliento y se desmayó"

Como experta en belleza, María Rita había acudido a la casa de sus padres para maquillar a su mamá, sin que nadie pudiera esperar que, en ese justo momento, iba a sufrir una isquemia miocárdica aguda, una reducción crítica y repentina del flujo sanguíneo al corazón causada por la obstrucción rápida de una arteria coronaria, que provoca que el músculo cardíaco reciba insuficiente oxígeno (hipoxia) de manera súbita:

"Sufrió cuatro paros cardíacos en la ambulancia y murió"

"María Rita estaba en casa con sus padres cuando ocurrió el incidente, haciendo lo que más le gustaba: maquillar a su madre. María se quedó sin aliento y se desmayó en la cama. Sus padres y su novio la auxiliaron, y una ambulancia la trasladó al hospital, donde sufrió cuatro paros cardíacos y no sobrevivió. Todo ocurrió muy rápido y sin sufrimiento. María sufrió una isquemia miocárdica aguda y un tromboembolismo pulmonar. No tomaba ningún medicamento", comienza a explicar el comunicado.

"María vivió intensamente sus 25 años en este mundo, siempre con una sonrisa en el rostro y un espíritu alegre, siempre encantando a todos a su alrededor con su brillantez y luz. María Rita estaba en un momento maravilloso de su vida. Se había graduado en la universidad hacía unos meses, tenía el trabajo de sus sueños, vivía la relación que siempre le había pedido a Dios y estaba en armonía con todos. Se fue feliz. Era una adicta al amor, adicta a sentir demasiado, y creo que todos sus allegados lo sabían y lo sentían; su forma de ver y lidiar con el mundo siempre fue muy contagiosa", continúan.

"Todos deseábamos un momento más con ella, pero les pido que no piensen en lo que podría haber sido, sino en lo que tuvimos: hermosos momentos y recuerdos a su lado, risas y sonrisas, una compañía increíble y una hermosa amistad. No es porque María Rita haya muerto que se haya ido; sigue viviendo en nuestros corazones con todas las enseñanzas, lecciones y reprimendas que solo ella podía darnos. Les pido que recordemos su positividad en este momento y que recordemos que incluso en el día más oscuro, la luz sigue ahí. Solo tenemos que buscarla", concluye la familia en su publicación, en la que también han dado las gracias a todos aquellos que acudieron al velatorio de la fallecida.