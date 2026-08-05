Alberto Rosa 05 AGO 2026 - 18:35h.

El pueblo, inmerso en sus fiestas de verano, ha decretado cinco días de luto por el fallecimiento de la joven

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La localidad cacereña de Villanueva de la Sierra se encuentra conmocionada tras conocer el pasado jueves la muerte de la joven Ainara Pulido Casquero, trabajadora de la Residencia de Mayores Dios Padre. El ayuntamiento de dicha localidad decretó el pasado jueves 30 de julio cinco días de luto por su fallecimiento.

A pesar de no ser de la localidad, Ainara era una persona muy querida en el pueblo, tal y como ha manifestado a ‘El Periódico de Extremadura’ el alcalde de Villanueva de la Sierra, Felipe Saul Calvo. “Hemos optado por decretar cinco días de luto oficial en el municipio por la juventud y el cariño que ella profesaba hacia a los mayores con los que trabajaba a diario”, ha señalado al citado medio el regidor.

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Durante estos cinco días de luto, las banderas de los edificios municipales han ondeado a media asta y los actos oficiales de carácter festivo han quedado suspendidos o adaptados a la solemnidad del luto. El Ayuntamiento transmitió a través de un bando su pésame oficial y afecto de todo el pueblo de Villanueva de la Sierra.

Por su parte, la residencia en la que trabaja Ainara también ha querido tener unas emotivas palabras hacia la joven. “Hay personas que, aunque se marchen demasiado pronto, permanecen para siempre en el corazón de quienes las conocieron”, comienza el comunicado.

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“Así recordaremos a Ainara, cuya energía y sonrisa seguirán viviendo en los recuerdos de esta casa. Todo nuestro cariño para su familia y amigos. Descansa en paz. Siempre formarás parte de la familia de la Residencia Dios Padre”, concluye el comunicado junto a una imagen de la trabajadora. La publicación en Facebook se ha llenado rápidamente de comentarios de consternación por la pérdida y de mensajes de apoyo y cariño a la familia de Ainara.

La localidad de Villanueva de la Sierra se encuentra inmersa en la celebración de sus fiestas de verano que comienzan este jueves. Algunas peñas como A tolva abierta han comunicado la decisión de cancelar su programación preparada para estos días.

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“Hoy no podemos celebrar. Hoy nos toca llorar, abrazarnos y recordar a nuestra querida Ainara, una de las nuestras, que nos ha dejado demasiado pronto”, señalan en un comunicado publicado en sus redes sociales. “A Tolva Abierta, es mucho más que fiestas, música y diversión. Somos una familia, y cuando falta alguien tan importante para nosotros, nada puede ser igual”, han añadido.

“Hoy no habrá celebración, pero sí habrá memoria, cariño y un lugar para ti en nuestros corazones. Descansa en paz, Ainara”, concluye el texto.