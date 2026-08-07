En 2014 el detenido fue condenado en Barcelona por idear el secuestro del hijo de un narcotraficante

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F.B.U., el hombre de Granollers (Barcelona) que ha sido detenido junto a su hijo en el sur de Paraguay acusado del asesinato de dos personas, fue condenado a diez años en 2014 por idear desde la cárcel el secuestro del hijo de un narco y pedir un rescate de cinco millones de euros.

Según ha informado hoy el jefe de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional de Paraguay, el comisario Javier Flores, el asesinato se produjo el jueves, cuando los dos catalanes, un padre y su hijo, condujeron a tres paraguayos a una casa dentro de un parque recreativo de la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa (sur), que limita con Argentina.

Los detenidos, que medios locales han identificado como F.B.U. y su hijo A.B.G., prometieron hacer en ese lugar la entrega del oro a cambio de unos 370 millones de guaraníes (casi 54.000 euros). Pero, una vez en el sitio, los maniataron y les dispararon para apoderarse del dinero, asesinando a dos de ellos y dejando herido a un tercero, que fingió su muerte y luego escapó para pedir ayuda.

Condenado en Barcelona a 10 años de cárcel

Según el jefe policial, los dos detenidos no tenían oro para la venta, sino "piedras" o minerales dorados que pretendían hacer pasar por el metal precioso. Se da la circunstancia de que F.B.U. fue condenado en mayo de 2014 por la Audiencia de Barcelona a 10 años de cárcel por planear desde una prisión de València el secuestro del hijo de un narcotraficante con quien compartió celda, para pedir un rescate de cinco millones de euros a cambio de liberar al menor, que entonces tenía once años.

Según la sentencia, el ahora detenido en Paraguay había conocido en julio de 2012 al padre del menor en la prisión de València, donde cumplía condena por un delito de narcotráfico y, pensando que tenía mucho dinero, "se ganó su confianza y amistad e ideó un plan para obtener dinero del mismo".

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De esta forma, ofreció al narcotraficante realizar gestiones para conseguir la nacionalidad española para su esposa y su hijo de once años, asegurándole que tenía "contactos" con la policía española. La madre del menor y su hijo fueron engañados para acudir a la plaza Cerdà de Barcelona el 25 de septiembre de 2012 con el pretexto de hacer los trámites para la nacionalización.

Amenazaron a su madre con una pistola y secuestraron al menor

Pero personas de la confianza de F.B.U. los llevaron a un descampado de Viladecans (Barcelona), donde amenazaron a la madre con una pistola y secuestraron al menor, exigiendo a la mujer un rescate de 5 millones de euros porque supuestamente su marido debía dinero a narcotraficantes de Colombia.

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El niño, de 11 años, permaneció durante dos días en manos de sus captores, sedado con narcóticos, hasta que los Mossos d'Esquadra lograron liberarlo en 27 de septiembre de 2012, tras irrumpir en un piso situado en la calle Traja de Barcelona, donde permanecía custodiado y sedado.

Según la Audiencia, el acusado fue el cerebro del secuestro y había dado instrucciones precisas a personas de su confianza -que también fueron condenadas- para llevar a cabo el rapto del niño, lo que incluía desde golpear al menor si ofrecía resistencia hasta "trocear el gato" -es decir, matarlo- si en algún momento el plan se frustraba.