Dos terremotos de magnitud 5,7 y 5,8 sacuden la provincia occidental china de Qinghai

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Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA).

Por otro lado, otro terremoto de magnitud 5,7 sacudió este martes por la mañana la prefectura autónoma tibetana de Hainan, en la provincia occidental china de Qinghai, y fue seguido 18 minutos después por una réplica de magnitud 5,8.

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La alerta de tsunami en Japón

El terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, según ha indicado la Agencia Meteorológica de Japón, que ha emitido una alerta de tsunami para zonas del suroeste del país.

Las autoridades han indicado así que el epicentro se encuentra frente a la isla de Kyushu, con un hipocentro situado a una profundidad de 10 kilómetros, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales.

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Asimismo, han pedido a la población mantenerse alejada de la zonas costeras en la medida de lo posible y han hecho hincapié en que la intensidad del seísmo es de 7, la más alta en la escala japonesa, según informaciones de la agencia de noticias Kyodo.

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Dos terremotos de magnitud 5,7 y 5,8 sacuden la provincia occidental china de Qinghai

Sobre los sismos registrados en China, el primer temblor se registró a las 11:16 hora local (03:16 GMT) en el condado de Xinghai, con un epicentro situado a 35,35 grados de latitud norte, 99,57 grados de longitud este y a una profundidad de 10 kilómetros, según la medición oficial del Centro de Redes Sismológicas de China.

CCTV señaló que algunos internautas declararon haber sentido las sacudidas tanto en la capital provincial, Xining, a unos 274 kilómetros del epicentro, como en Lanzhou, capital de la vecina provincia de Gansu, situada a unos 400 kilómetros.

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El segundo terremoto tuvo lugar a las 11:34 horas (03:34 GMT), con su epicentro en las coordenadas 35,35 grados de latitud norte y 99,58 grados de longitud este y una idéntica profundidad al anterior temblor.

La Oficina de Gestión de Emergencias de Hainan activó una respuesta de emergencia de nivel 3 -la tercera más grave en la escala china de cuatro niveles- frente a los movimientos que, según fuentes municipales, produjeron desprendimientos de tierra en algunas montañas cercanas al epicentro, aunque los servicios de bomberos y rescate aún no han recibido ningún reporte.

El oeste de China, donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai, registra con frecuencia movimientos sísmicos debido a su proximidad a la zona de fricción entre las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.

En muchas ocasiones, estos temblores no causan daños de importancia debido a la baja densidad de población en amplias áreas del oeste del país. El condado de Xinghai apenas registra seis habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra comparable a la de países como Kazajistán.