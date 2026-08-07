Simon Levy, el depredador sexual que la policía británica nunca tuvo bajo el radar pese a sus detenciones.

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Simon Levy, de 40 años, asfixió a Carmenza Valencia-Trujillo, de 53 años, en marzo de 2025, antes de utilizar el mismo método para matar a Sheryl Wilkins, de 39 años, cinco meses después. También ha sido declarado culpable de violar violentamente a otra mujer en enero del año pasado, a quien dejó por muerta.

Su caso sería uno más de un depredador sexual en serie finalmente cazado y condenado si no fuera porque este mismo hombre fue puesto en libertad bajo fianza en cuatro ocasiones en las que pudo cometer agresiones sexuales a diario. La historia, tan aterradora como increíble, ha sido destacada por medios británicos como una mayúscula negligencia tanto policial como judicial, relatan Daily Mail y The Telegraph.

Su caso es paradigmático. Empezó por manosear a mujeres en el metro de Londres para luego dar el salto hasta violar y luego asesinar a sus víctimas. Ahora, ha sido condeado por asesinar a dos mujeres y casi matar a una tercera y cometer nada menos que 13 agresiones sexuales mientras se encontraba en libertad bajo fianza policial. Los que vigilaban su casa declararon que no salía de ella, pero era rotundamente falso. También resulta descorazonador que se le dejara en libertad cuando ya era evidente que la policía se encontraba ante un depredador sexual cada vez más peligroso.

Los hechos demostraron que era así. Mientras estaba en libertad bajo fianza, Levy cometió al menos seis agresiones sexuales en el metro, violó y asfixió a una trabajadora sexual dejándola por muerta, y asesinó a otras dos mujeres en una ola de crímenes que duró dos años.

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El delincuente, que padece ceguera parcial, fue encarcelado por primera vez durante tres años en 2021 por agredir sexualmente a dos mujeres en el Carnaval de Notting Hill y en una fiesta callejera de Camden en 2018. Pero incluso en la cárcel continuó acosando a mujeres, llegando a manosear a una funcionaria de prisiones en 2022.

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Levy aún estaba en libertad condicional en octubre de 2023 cuando comenzó a aventurarse en el metro en busca de víctimas, recorriendo estaciones de Londres en las horas punta, cuando sabía que los vagones estarían repletos de pasajeros, dejando a sus víctimas incapaces de escapar de sus garras. Solía atarse un jersey a la cintura para ocultar su mano indiscreta mientras manoseaba a las mujeres que le rodeaban.

En mayo de 2024, fue devuelto a prisión tras una acusación de violación mientras se investigaba el caso. Pero, inexplicablmente, puesto en libertad en agosto. Ese mismo año, continuó su campaña de ataques en el metro. Su víctima más joven tenía 18 años y la mayor, 32.

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En declaraciones a las afueras del Old Bailey, el inspector jefe de detectives Neil John, de Scotland Yard, dijo: “Simon Levy es un delincuente peligroso y depredador. Sus crímenes fueron calculados, crueles y profundamente perturbadores. A lo largo del juicio, ha demostrado una total indiferencia hacia las víctimas y los supervivientes, a pesar de ser plenamente consciente del impacto duradero y devastador de sus actos".

Un portavoz de la Oficina Independiente de Conducta Policialdeclaró: “Nuestra investigación independiente comenzó en enero tras una denuncia voluntaria de la policía, relacionada con supuestos fallos de dos agentes en su gestión tras su puesta en libertad condicional en febrero de 2023.

“Estamos investigando la gestión de Simon Levy desde su primera condena en septiembre de 2021 hasta su detención en septiembre de 2025. “Estamos examinando si se podrían o deberían haber tomado medidas para prevenir su reincidencia, y si todos los funcionarios involucrados en su gestión siguieron las políticas, los procedimientos y la capacitación. También estamos evaluando si, a la luz de los hechos que se están investigando, se debe implementar algún tipo de aprendizaje, ya sea a nivel individual, en toda la fuerza policial o a nivel nacional, u otros cambios.

“En esta etapa, hemos notificado una falta grave a un agente de policía y una falta a un sargento detective, lo que significa que las acciones de esos agentes están siendo investigadas. La notificación de una infracción no implica necesariamente que se vayan a iniciar procedimientos disciplinarios.”