La Policía Nacional encontró a la pequeña tres meses después en la zona de Silvota en buen estado de salud

Encuentran a Miranda, la niña de cinco años raptada por sus padres biológicos en Oviedo, tras tres meses desaparecida

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El juez ha decretado la prisión provisional para la madre biológica que sustrajo a su hija de cinco años en un punto de encuentro familiar de Oviedo, durante una visita en el mes de abril, según informa 'El Comercio'. La Policía Nacional encontró a la pequeña tres meses después en la zona de Silvota en buen estado de salud.

El magistrado ha pedido la entrada en prisión porque "existe riesgo de fuga de la mujer, dado de lo elevado de la pena que se podría imponer en caso de condena y para proteger a la menor a la que se considera que e le ha ocasionado una alteración en su estabilidad física y psíquica".

La defensa presentará un recurso contra la decisión del juez

El abogado defensor ha anunciado un recurso contra la decisión del juez y ha considerado excesivo que el juez tome "una medida tan gravosa porque se trata únicamente de una madre que quiere estar con su hija". "Es una madre que hasta ese momento cuando recibe la noticia drástica de que no iba a poder ver más a su hija porque al parecer hay un proceso de adopción que no sabemos si realmente es así, no hay ningún expediente administrativo en los autos, no tuvo el criterio ni la frialdad suficiente de darse cuenta en ese momento que llevarse a su hija no era una buena medida a adoptar, pero vamos que ya en ningún momento se sustrajo la acción de la justicia, tiene arraigo en Asturias, tiene un apoyo familiar, una estructura familiar de apoyo, tiene ingresos y sus hijos están bien", señala el letrado.

"Es una persona que carece de una formación que pueda entender lo que se le explica, aunque ella dice que no se le explicó nada en ningún momento". José Manuel Álvarez Sánchez ha cargado contra los Servicios Sociales del Principado porque «debían haber venido hoy a la declaración para aportar informes". "Vamos a pedir que se incorporen todos los expedientes administrativos aquí a las actuaciones para que su Señoría tenga un criterio más formado y fundado y no se base única y exclusivamente en un atestado policial", señala el abogado.

La Policía detuvo al padre en la Sierra de Granda en Siero

Todo ocurrió el 30 de abril, cuando la menor -que residía con una familia de acogida- fue sustraída por sus padres biológicos durante una visita organizada en un punto de encuentro. Desde ese momento, se activó la búsqueda, que obtuvo un primer resultado el 1 de junio, cuando la Policía Nacional detuvo al padre en un poblado, donde residía con sus padres, en la Sierra de Granda en Siero.

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El hombre, que quedó posteriormente en libertad provisional, sin cargos y en calidad de investigado, declaró al medio citado que ese día "salió a fumar y a tomar el aire porque su visita era de una hora y la de ella de media hora más, y pasó todo". "Desde entonces no supe nada de ella", aseveró.

La investigación desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) permitió determinar el paradero de la menor y garantizar su seguridad. El pasado viernes los agentes encontraron a la niña en buen estado de salud.