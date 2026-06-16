La defensa pretendía obtener información sobre la formación que las dos sanitarias que denunciaron el caso tenían

Para la Audiencia, "ninguna de las testigos mencionadas por la defensa resulta investigada por la comisión de dicho delito"

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MurciaLa Audiencia Provincial de Murcia ha denegado la petición de la defensa de David, el cirujano acusado de violar a varias pacientes sedadas en Murcia, que pretendía obtener información sobre la formación que las dos sanitarias que denunciaron el caso tenían.

Según recoge El Norte de Castilla, la Sección Tercera ha rechazado la petición de la defensa, que quería que se solicitase a esas dos trabajadoras la formación que había recibido sobre prevención de delitos sexuales y acoso laboral. Para la Audiencia, "ninguna de las testigos mencionadas por la defensa resulta investigada por la comisión de dicho delito".

Además, la defensa también solicitaba los protocolos de actuación con los que cuenta el centro en este tema, algo que también ha rechazado el tribunal, ya que estas pruebas "no resultan relevantes, pertinentes ni útiles para la investigación de los hechos objeto del procedimiento, esto es, un delito de agresión sexual".

Las acusaciones de agresión sexual

En el atestado policial figuran los fotogramas de un vídeo grabado en el quirófano por una de las enfermeras cuando notó que el doctor David hacía movimientos pélvicos entre las piernas de la paciente, con los pantalones ligeramente bajados. Creyó ver una violación y, por eso, sacó su teléfono móvil para grabar la escena.

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Las imágenes que se consiguió se consideran indicios, pero interpretables. Raúl Pardo-Geijo, abogado de la víctima, asegura que la mujer se encuentra "completamente en shock. Una persona que está sedada no sabe lo que ha acaecido".

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Además las dos auxiliares de clínica denunciaron a la Policía que el doctor gastó lubricante de manera exagerada y cambió la camilla de orientación. La paciente, María Victoria, estaba, desnuda y tumbada con las piernas abiertas porque el aumento de pecho se hace mediante la extracción de grasa corporal de la cara interna de los muslos.

Las explicaciones del acusado

Sobre la agresión sexual, el acusado mantiene que "no violó a la paciente. Que en ningún momento se sacó el miembro". A lo que explica que no es viable realizar dicha agresión en quirófano debido a que el cirujano "no puede dejarse el instrumental para bajarse la ropa e introducir su miembro en la paciente, que las batas tenían muchos nudos”.

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El detenido ha querido ir más allá al detallar la ropa que llevaba durante la intervención. David explica que portaba un pijama quirúrgico compuesto por un pantalón y una camiseta. Además, según apunta 'La opinión de Murcia', el acusado añadió que "debajo llevaba su ropa interior y las medias de comprensión" utilizados por los problemas de circulación debido a las largas horas de operaciones, incluso apunta el medio que llegó "a mostrar las medias que le cubren hasta la barriga, que no llevan bragueta".

“El paño le llega desde el ombligo hasta el pecho, y la bata hasta las rodillas, y que debajo de eso llevaba las medias”, sentenció en la declaración. Así, insiste en que no puede dejarse el instrumental “para bajarle la ropa e introducir su miembro porque las batas tenían muchos nudos” y que cuando terminó la liposucción, se quitó la bata rompiéndola.