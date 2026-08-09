Europa Press 09 AGO 2026 - 14:22h.

"No sabemos cómo ha podido pasar", ha admitido el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, sobre el doble fallecimiento

Hallan los cadáveres de Javier Sánchez, exsecretario general de Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, y su esposa en Tauste

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ZaragozaYa han llegado las primeras reacciones a la muerte del exsecretario general de UAGA y su mujer en la vivienda en la que residían en el municipio de Tauste (Zaragoza): "Suponen una pérdida irreparable".

Eso ha dicho el actual secretario general de UAGA, José María Alcubierre, sobre el suceso tras hallarse los cadáveres con signos de violencia. "Es muy duro, me he enterado a las siete de la mañana", ha dicho.

"No sabemos cómo ha podido pasar, los dos han tenido una gran implicación en UAGA", ha asegurado en declaraciones a Europa Press. La Guardia Civil ya investiga las circunstancias del crimen.

Javier Sánchez, ha recordado Alcubierre, "ha estado 12 años al frente de UAGA, donde ha desarrollado una importante labor, al igual que ha tenido un gran reconocimiento a nivel internacional a través de la Vía Campesina".

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Alcubierre vio por "última vez" a Sánchez el 5 de agosto

"Seguía vinculado a UAGA como responsable comarcal de las Cinco Villas", ha añadido antes de recordar que precisamente estuvo en una reunión con la coordinadora el 5 de agosto. "Fue la última vez que lo vi", ha admitido.

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El secretario general de UAGA ha agregado que Sánchez tuvo también una participación relevante en el Pacto del Agua y en el impulso a obras hidraúlicas como los embalses de San Salvador y Almudévar.

Asimismo, Ester, su mujer, "ha sido una firme defensora en UAGA de la igualdad entre hombres y mujeres" en la organización, donde están consternados por lo ocurrido.

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Marta Abengochea: "Ha sido un golpe terrible"

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha señalado igualmente que "ha sido un golpe terrible". "Queremos mandar un abrazo fraterno a familiares, allegados y a todas las personas que tuvieron el lujo, el orgullo y el privilegio de compartir con ellos un trozo de este camino vital", ha expresado.

"Y de un camino de profundo compromiso con la humanidad, que es el que tuvieron Javier y Esther, con la lucha campesina, con la lucha por los derechos de la clase trabajadora, el enorme trabajo que hicieron en UAGA, y como digo, es un golpe muy hondo para nuestra organización", ha concluido.