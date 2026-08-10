Los arrestados pretendían la entrega irregular de una niña de casi dos años para culminar un proceso ilegal de adopción

La familia biológica de la pequeña hizo creer a la otra que el procedimiento estaba siendo realizado por una abogada especializada

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MurciaCuatro personas han sido detenidas en Totana (Murcia) como presuntas autoras de delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad denunciados por la Concejalía de Bienestar Social y la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación.

Los arrestados pretendían la entrega irregular de una niña de casi dos años para culminar un proceso ilegal de adopción al margen de los procedimientos administrativos establecidos y previo pago de una "importante" cantidad de dinero, de la que se habían adelantado 20.000 euros, según ha informado la Policía Nacional.

Las dos familias pactaron pagos semanales y mensuales

Las dos familias implicadas, de origen hondureño, habían pactado pagos semanales y mensuales que permitían a la que quería adoptar visitar a la niña, de la que asumían todos los gastos de manutención y crianza, así como de los presuntos trámites administrativos que se estaban realizando.

La familia biológica de la pequeña hizo creer a la otra que el procedimiento estaba siendo realizado por una abogada especializada y que la supuesta directora de la guardería donde se encontraba la menor les confirmaría por teléfono que todo el proceso era legal, para lo que hizo varias llamadas falsas bajo la apariencia de legalidad.