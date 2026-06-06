Durante una fiesta, uno de los chicos obtuvo el código pin del teléfono que la víctima dejó para poner música

Los implicados fotografiaron con sus dispositivos imágenes comprometidas de la menor que después compartieron

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PalmaDos menores fueron detenidos recientemente en la localidad de Manacor (Mallorca) por robarle primero el pin del móvil a otra menor y después difundir imágenes íntimas suyas a más gente.

Así lo ha precisado la Policía Nacional en un comunicado en el que detalla que la propia víctima interpuso denuncia a principios de mayo tras conocer que habían estado circulando sus fotografías comprometidas.

La niña contó a los agentes que dos chicos las habían conseguido de su teléfono y las habían compartido posteriormente. Recordó que pudo ocurrir en una fiesta a la que asistieron también los sospechosos.

En un momento dado, ambos le pidieron su smartphone para cambiar la música en una aplicación. En esos instantes, uno de ellos obtuvo el código de seguridad o desbloqueo.

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Fotografiaron las imágenes que tenía en una carpeta oculta

Sabiendo el pin, accedió a una carpeta oculta donde la menor tenía imágenes privadas. Los jóvenes las fotografiaron con sus teléfonos y después estuvieron jactándose de que las tenían en su poder.

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Además, aseguraron que las habían enviado a través de un grupo de mensajería instantánea y las habían mostrado a otras personas. Con todo esto, los policías trabajaron para identificar a los presuntos responsables.

Gracias a la rápida investigación, lograron parar la distribución de las fotografías de la menor y arrestaron a los presuntos autores de un delito contra la intimidad.

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La Policía Nacional ha trasladado un mensaje a las familias sobre la importancia de la prevención y concienciación sobre el uso responsable del teléfono y los riesgos asociados a la obtención de imágenes de carácter íntimo sin consentimiento de menores de edad.