Este joven es la segunda persona encontrada sin vida en una piscina de Málaga en apenas 24 horas

Evacúan en helicóptero a un hombre tras caer en una piscina vacía en Crecente, Pontevedra

Compartir







MálagaUn joven de 21 años ha sido encontrado sin vida en una piscina de El Palo, Málaga. El hallazgo se ha producido alrededor de las 08:00 horas, cuando los testigos alertaron a los servicios de emergencias al comprobar que el varón "no reaccionaba", según informa 'Diario Sur'.

El 112-Andalucía avisó a los servicios sanitarios y a la Policía Local, que se desplazaron hasta el chalé de la calle Almendros, donde el joven a sido encontrado sin vida. Pero ya no se podía hacer nada por tratar de salvarle la vida.

PUEDE INTERESARTE Muere un joven de 19 años en una piscina de Italia tras un reto de apnea bajo el agua

Es la segunda persona encontrada sin vida en 24 horas

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte. Este joven es la segunda persona encontrada sin vida en una piscina de Málaga en apenas 24 horas, ya que a primera hora del domingo también se localizó a un hombre de 58 años fallecido en otra instalación acuática de Cómpeta.

PUEDE INTERESARTE Hallan muerto en la piscina vacía de un complejo de ocio a un hombre de 57 años desaparecido desde el jueves en San Fernando, Cádiz

A las 07:50 horas, alertaron al 112 de que habían encontrado al hombre inconsciente y que varias personas lo habían sacado del agua de la piscina de un cortijo, próximo al Camino de Corca. El 112 activó al al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil. Pero los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Los agentes abrieron una investigación para esclarecer las causas del suceso.