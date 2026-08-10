El hombre de 21 años saltó tras haber tenido una discusión con su novia y este lunes ha sido identificado por la Policía

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Un joven de 21 años ha sido identificado este lunes por la Policía Nacional después de que el pasado viernes se arrojara desde una azotea en Palma. En concreto, el hombre se arrojó desde una planta 12 de la Torre Madrid y cayó sobre dos personas que estaban sentadas en una terraza de una cafetería, que resultaron heridas.

Según informa ‘Diario de Mallorca’, los investigadores han localizado la exnovia y han confirmado que está bien. El joven sobrevivió a la caída y permanece ingresado en estado grave en el hospital Son Espases. Los otros dos heridos han evolucionado bien y uno de ellos ya recibió el alta.

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El joven fue visto por un vecino, que le preguntó desde su balcón qué hacía allí, ya que sabía que el acceso a las azoteas estaba cerrado. Él le contesto que acaba de tener una discusión con su pareja.

Había tenido una discusión con su pareja

Tal y como recoge el citado medio, el vecino avisó entonces a los porteros, pero en cuanto los empleados abrieron la puerta, el joven saltó al vacío. En su caída golpeó contra la copa de un árbol y finalmente impactó en la terraza de una cafetería sobre dos jóvenes que estaban en una mesa.

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El suicida sobrevivió a la caída y fue trasladado de urgencia, donde permanece grave. Uno de los jóvenes herido sufrió una fractura en la pierna, mientras que el otro tenía lesiones leves.

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Los dos chicos han evolucionado bien sus lesiones. Tal y como señala el citado medio, el joven iba indocumentado e inicialmente no se le pudo identificar. Cuando la Policía tomó declaración a los testigos, los agentes intentaron localizar a la pareja para confirmar que estuviera bien. Se trata de un chico de 21 años, residente en Palma pero no en el edificio.