Rescatados dos montañeros franceses en Picos de Europa tras no poder continuar uno de ellos la ruta

Los agentes localizaron a los montañeros a las 21.30 horas, a unos 2.100 metros de altitud

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Dos montañeros de nacionalidad francesa han sido rescatados en la noche de este domingo en el Valle de Las Moñetas, en Cabrales, después de que uno de ellos tuviera problemas que le impedían continuar la ruta o regresar al punto de inicio, según ha informado la Guardia Civil.

El aviso se recibió a las 19.10 horas, cuando el 112 Asturias solicitó al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias la activación del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM).

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Uno de los montañeros franceses se encontraba muy cansado

Los dos montañeros estaban realizando una ruta circular desde Sotres a Collada Bonita, pasando por el Urriellu y regresando por Las Moñetas. La Guardia Civil activó al GREIM de Cangas de Onís y a la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León para proceder a su evacuación.

Sin embargo, las condiciones de nubes bajas impidieron al helicóptero llegar hasta el lugar donde se encontraban los montañeros. El aparato dejó a los especialistas del GREIM mediante un apoyo parcial del patín a unos 1.500 metros de altitud, desde donde tuvieron que continuar a pie durante unos tres kilómetros por la canal de Las Moñetas.

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Los agentes localizaron a los montañeros a las 21.30 horas, a unos 2.100 metros de altitud. Aunque ambos estaban equipados, los efectivos les proporcionaron comida, bebida, prendas de abrigo y frontales, ya que uno de ellos se encontraba muy cansado.

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Inicialmente se valoró pasar la noche en el lugar y realizar el rescate por vía aérea a la mañana siguiente, si las condiciones meteorológicas lo permitían. No obstante, después de que los montañeros descansaran y repusieran fuerzas, los especialistas decidieron intentar el descenso a pie hasta Vega de Sotres.

Los dos montañeros llegaron a Vega de Sotres pasadas las 1.30 horas. Al no necesitar asistencia médica, fueron recogidos por una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y trasladados hasta las invernales del Texu, cerca de Sotres.

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La Guardia Civil ha recordado la conveniencia de planificar correctamente las rutas de montaña y, especialmente, de adaptar su dificultad a las condiciones físicas de las personas que las realizan.