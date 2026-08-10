Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas

La Policía Nacional está investigando la muerte violenta de un hombre encontrado en la plaza de Camas

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La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre en Camas (Sevilla), que se habría producido poco antes de las 21:00 horas de este lunes en una plaza de la localidad.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, el suceso se ha producido en la Plaza del Almendro, junto a la Plaza de Toros del municipio, sin que se hayan facilitado más datos hasta el momento.

El caso se investiga como un posible homicidio, sin que, hasta el momento, haya ninguna persona detenida en relación con estos hechos. El cadáver se encuentra en el Instituto de Medicina Legal en Sevilla para que le sea practicada la autopsia.

La investigación continúa abierta

Por el momento y, como la investigación aún continúa abierta, las autoridades no han trasladado la identidad del fallecido y tampoco si están buscando a algún sospechoso.

El cadáver fue encontrado pasadas las nueve de la noche en la plaza de la localidad sevillana. No se sabe si se trata de un ajuste de cuentas o si por el contrario, los dos implicados podrían tener algún tipo de relación.