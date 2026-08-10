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Sucesos

Mandan a prisión a la nuera del anciano estrangulado en Madrid: está acusada de homicidio

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El hijo del fallecido y pareja de la detenida se encontraba en otra habitación del piso, teletrabajando.. EUROPA PRESS - Archivo
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Un juzgado de Madrid ha decretado el ingreso en prisión provisional de la mujer detenida el pasado viernes como presunta responsable del homicidio de su suegro, de 84 años, que fue encontrado con signos de estrangulamiento en su casa, en el distrito de Ciudad Lineal. La mujer, que habría confesado ante los agentes, declaró que había actuado en defensa propia.

El juzgado ha acordado para la mujer, de 27 años, prisión provisional como investigada por un delito de homicidio ocurrido el pasado viernes en torno a las 15:00 horas, en el número 3 de la calle Valentín Aguirre de la capital.

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A la llegada de los servicios sanitarios y la Policía Nacional, el hombre de avanzada edad ya había entrado en parada cardiorrespiratoria y presentaba síntomas de estrangulamiento, aunque fuentes policiales precisaron que además tenía un golpe en la cabeza.

La mujer declaró que la víctima la atacó con un cuchillo

La mujer ha asegurado a los agentes que actuó en defensa propia porque la víctima la había atacado con un cuchillo, según informó el periódico 'ABC'.

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El hijo del fallecido y pareja de la detenida se encontraba en otra habitación del piso, teletrabajando y no se enteró de lo que ocurría hasta que llegó la Policía y los servicios de Urgencias.

El fallecido residía en la vivienda junto a su hijo, su nuera y las hijas de esta, según han explicado a EFE vecinos del inmueble. 

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