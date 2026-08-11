Denuncian la agresión a una familia en Pontevedra tras una protesta antitaurina

Las asociaciones afirman que la familia fue insultada y agredida por llevar una camiseta con el texto Tauromaquia abolición

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PontevedraLa plataforma antitaurina Touradas Fóra de Pontevedra y Ecologistas en Acción han denunciado la agresión que sufrió una familia en un hotel de esa ciudad gallega tras haber participado en una protesta contra las corridas de toros.

Touradas Fóra de Pontevedra asegura que detrás de tal agresión sen encuentran "más de una docena de personas, entre toreros y sus cuadrillas", a los que acusa de "insultos, coacciones, retenciones y golpes contundentes".

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Fueron "provocados, insultados y agredidos", según la plataforma antitaurina

Las asociaciones relatan que un matrimonio de unos 60 años y sus hijos acudieron después de la manifestación a la cafetería de un hotel donde, según ellos, fueron "provocados, insultados y agredidos" por llevar, en algunos casos, una camiseta con el texto 'Tauromaquia abolición'.

Touradas Fóra de Pontevedra y Ecologistas en Acción aseguran que más de una docena de personas formaban el grupo agresor vinculado directamente a las corridas de toros, con toreros y sus cuadrillas, que participaron, "en distinto grado", en los "insultos, coacciones, retenciones y golpes contundentes" a la familia.

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La familia avisó de la situación al 112, lo que motivó que se personase en el lugar una patrulla de la Policía Nacional y de una ambulancia para esclarecer lo ocurrido.