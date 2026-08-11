No ha habido personas detenidas y la Guardia Civil investiga los hechos para identificar a los implicados

Un hombre de 36 años, herido tras ser apuñalado con un cuchillo en su domicilio de Torrejón de Ardoz en Madrid

Compartir







PontevedraLa Guardia Civil investiga una agresión grupal a tres jóvenes ocurrida la madrugada del viernes en la localidad pontevedresa de Baiona. Según fuentes consultadas por Europa Press, un joven de 20 años denunció los hechos ante la Guardia Civil.

Tal y como relató, se encontraba con dos amigos en una discoteca del municipio cuando comenzaron a meterse con ellos y a increparlos por hablar francés, ya que algunos eran de nacionalidad francesa.

PUEDE INTERESARTE Matan a una mujer de varias cuchilladas en una reyerta entre familias en Puente de Vallecas, Madrid

Ocho jóvenes los persiguieron hasta el vehículo y los agredieron

A continuación, decidieron salir del local y llamar a la madre de uno de ellos para que los fuese a recoger en las inmediaciones del parque de A Palma. En ese momento, ocho jóvenes los persiguieron hasta el vehículo y los agredieron, presentando lesiones leves el varón que puso la denuncia.

Por el momento, no ha habido personas detenidas y la Guardia Civil investiga los hechos y trata de identificar a los implicados. Según informa 'La Voz de Galicia', una amiga de la madre ha difundido en Facebook un llamamiento para localizar a posibles testigos y conseguir fotografías o vídeos que puedan ayudar a identificar a los presuntos autores. En la publicación pide colaboración "para una amiga y su hijo" y ofrece un relato más detallado de lo sucedido y de las consecuencias físicas de la agresión.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 84 años estrangulado en Ciudad Lineal y detienen a su nuera con heridas en el brazo

Según su relato, los amigos fueron perseguidos cuando salían de la discoteca y posteriormente golpeados "a patadas y con cinturones" delante del coche en el que había llegado la madre.