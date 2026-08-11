En libertad con cargos de homicidio imprudente los padres del bebé muerto en Toro en Zamora

La bebé de tres meses fue encontrada muerta en la madrugada del domingo en su domicilio y no por causas naturales.

Los padres de una bebé de tres meses fallecida en Toro, Zamora, detenidos al no poder certificarse su muerte natural

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El Tribunal de Instancia de Toro (Zamora) ha dejado este martes por la tarde en libertad, aunque con cargos como supuestos autores de un delito de homicidio imprudente, a los padres de la bebé de tres meses muerta en la madrugada del domingo en su domicilio de la localidad zamorana, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Zamora.

Aunque la jueza instructora ha decretado su puesta en libertad, les ha impuesto como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente en las dependencias judiciales, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional

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El aviso del fallecimiento de la niña tuvo lugar el domingo a las 12:45 horas del mediodía, cuando los servicios sanitarios se desplazaron al domicilio, en el que había un familiar a cargo de la bebé, que comunicó que había fallecido durante la noche por causas desconocidas. Fue un familiar el que alertó a los servicios sanitarios al mediodía del domingo.

Los padres fueron detenidos por orden del juzgado de Toro, que se ha hecho cargo de la investigación y ha decretado el secreto de sumario. Al no tratarse de una muerte natural se activó la comisión judicial que, junto a agentes de la policía judicial de la Guardia Civil, iniciaron la investigación para aclarar las circunstancias de la muerte.

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La autopsia a la menor se realizó el lunes en el Instituto de Medicina Legal de Zamora. Tras recibir el primer informe preliminar, la jueza tomó declaración este martes a los progenitores antes de acordar su libertad provisional.