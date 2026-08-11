El Obispado de Ávila alerta de un falso párroco que pide dinero tras el incendio

El Obispado de Ávila ha alertado de un estafador que se está haciendo pasar por párroco para pedir dinero

Cómo protegerse de las llamadas spam antes de que el prefijo 400 ayude a indentificarlas: "Hemos detectado muchas estafas"

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El Obispado de Ávila ha alertado de las llamadas fraudulentas de un falso párroco que se estaría poniendo en contacto con fieles de la diócesis para solicitar dinero destinado a una familia que presuntamente se habría visto afectada por el incendio de Burgohondo (Ávila).

La estafa ha sido detectada después de que el propio Obispado haya recibido la llamada de la persona que se hacía pasar por un párroco de la provincia que pedía "dinero urgente" para una familia afectada por el fuego, "alegando no tener acceso a las cuentas de su parroquia", ha informado la institución religiosa.

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Ante la insistencia, el supuesto párroco "llegó a pedir un Bizum", según el Obispado abulense, que señala que, al comprobarse el engaño, el presunto estafador "colgó de inmediato".

El Obispado ha alertado de que se trata de una persona que está haciéndose pasar por párroco y que pide dinero para ayudar a una familia afectada por el fuego, pero advierte de que se trata de una estafa.

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Así opera el estafador

El obispado lamenta que haya quien pretenda "aprovechar la desgracia" del mayor fuego de la historia de España, que ha arrasado más de 50.000 hectáreas. La Diócesis de Ávila ha recordado que "nunca" pide dinero por teléfono, al tiempo que llama a "desconfiar de cualquier llamada urgente pidiendo una transferencia o Bizum". Si se produce esa situación, el Obispado aconseja a la víctima que "cuelgue inmediatamente" y que llame a la persona o institución que dice ser.

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Además, pide que no se faciliten datos personales ni bancarios a quien llame, "aunque parezca conocido", ya que la atención a las personas afectadas por el incendio se está canalizando a través de los párrocos, las Cáritas parroquiales y Cáritas Diocesana, mediante su servicio de atención primaria. Además, señala que, ante la duda, se contacte "siempre directamente" con la parroquia o con el propio Obispado.