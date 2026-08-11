La verdadera señal de alarma es la exigencia de realizar el pago fuera de los canales oficiales

La Policía avisa del peligro de compartir la ubicación en tiempo real con desconocidos: pueden saber si estás fuera de casa

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Rosalía anuncia una segunda fecha en Madrid, Ticketmaster registra colas virtuales de horas y las plataformas de reventa marcan agotado en cuestión de minutos. Aparece entonces, casi de inmediato, un mensaje directo desde una cuenta de X con foto de perfil verosímil, biografía neutra y actividad reciente, anunciando que dispone de dos entradas de la zona de pista, las vende a precio razonable, incluso adjunta una fotografía de un DNI para acreditar buena fe y pide el pago por Bizum.

La transferencia se realiza, pero las entradas nunca llegan. La cuenta desaparece. Y el estafador, geolocalizado a miles de kilómetros, responde con un mensaje de una crudeza casi teatral antes de cortar la comunicación: "No eres el primero ni el último. Chao, tengo que facturar".

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La señal que descubre el engaño

El detalle que separa la operación legítima del fraude no es, como suele creerse, la falta de reseñas del vendedor, ni presentar un precio demasiado bajo, tampoco el uso de perfiles recién creados. Todos estos serían indicios secundarios, y pueden llegar a esquivarse en el caso de los delincuentes más curtidos.

La verdadera señal de alarma, la que aparece invariablemente en todos los avisos: la exigencia de un pago fuera de los canales oficiales, habitualmente por Bizum o transferencia. Ese salto de la pasarela integrada de una plataforma de venta o reventa autorizada a un cobro directo a un número de móvil, es la que desactiva por completo la red de protección al comprador.

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Muchas futuras víctimas lo asumen como un problema menor si con ello pueden conseguir las deseadas entradas, y solo se dan cuenta de que están ante una estafa cuando el vendedor deja de responder. Sin embargo, para entonces ya no hay marcha atrás. La Guardia Civil advierte que recuperar el dinero enviado por aplicaciones de pago instantáneo, sobre todo cuando los fondos se han transferido a cuentas en el extranjero, es extremadamente complejo.

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Este engaño explota una emoción muy concreta: el miedo a perder una oportunidad, el FOMO que tan de moda está en la actualidad. Cuando el aforo está agotado, y el artista actúa una sola noche en la ciudad, o cuando el festival concentra la temporada musical al completo en un solo fin de semana, el razonamiento del comprador se acelera, y lo único que se piensa es que si no se compra de inmediato, no se irá. Ese impulso es exactamente el que aprovechan los estafadores para eliminar el margen de comprobación.

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Cómo protegerse antes de caer

Las recomendaciones convergen en enunciar una serie de recomendaciones y precauciones:

Comprar únicamente en las plataformas oficiales del evento o en portales de reventa oficialmente autorizados por el promotor.

del evento o en portales de reventa oficialmente autorizados por el promotor. Rechazar por sistema cualquier propuesta de pago por Bizum o transferencia a un número o cuenta que no forme parte del circuito integrado de la plataforma.

a un número o cuenta que no forme parte del circuito integrado de la plataforma. Desconfiar de los pagos fraccionados que exigen desembolsar parte del importe antes de recibir el bien, una técnica de manipulación de la confianza especialmente eficaz.

que exigen desembolsar parte del importe antes de recibir el bien, una técnica de manipulación de la confianza especialmente eficaz. Verificar la reputación del vendedor y comprobar si el mismo perfil ha sido señalado en foros de afectados por otras víctimas.

del vendedor y comprobar si el mismo perfil ha sido señalado en foros de afectados por otras víctimas. No dar por buena la fotografía de un DNI como prueba de identidad, ya que los estafadores utilizan documentos ajenos previamente robados.

como prueba de identidad, ya que los estafadores utilizan documentos ajenos previamente robados. No dejarse acorralar por la urgencia impostada, ni siquiera en el propio recinto instantes antes de que empiece el concierto.

Qué hacer si el fraude ya se ha consumado

La actuación se articula en tres pasos. Contactar inmediatamente con la entidad bancaria para tratar de revertir la operación, sabiendo que la efectividad del bloqueo decrece con cada hora que pasa. Recopilar todo el material probatorio disponible, incluyendo capturas de pantalla del anuncio, conversación, DNI falsificado, comprobante del Bizum, y presentar la respectiva denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Si se necesita, orientación técnica y confidencial, siempre se puede contactar con el 017, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE. La entrada perdida no se recupera, pero la denuncia con material sólido es la puerta para que las investigaciones policiales identifiquen y desmantelen las tramas.