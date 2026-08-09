El suceso empezó con palabras como "viva Vox" y acabó con golpes que dejaron un ojo morado a una de las víctimas

Los agresores, de entre 16 y 17 años, atacaron verbal y físicamente a las menores de 14 en la Vall de Gallinera, Alicante

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AlicanteLa pequeña localidad de Benialí (Alicante) fue escenario este 8 de agosto de una agresión homófoba que presuntamente protagonizaron tres jóvenes contra cinco niñas, con gritos como "maricona" o "viva Franco".

Así lo publica el diario 'Levante-emv' en su edición digital, añadiendo más palabras que dirigieron los implicados a las menores de 14 años. Entre ellas, pudieron escuchar que les decían "Viva Vox" y "bollera".

En el marco de la celebración de las fiesta patronales en el pueblo perteneciente al municipio de Vall de Gallinera, el grupo de chicas se encontraba en un parque cuando ocurrieron los hechos.

Se cruzaron en una zona de paso con tres individuos "de entre 16 y 17 años", según especifica el mismo medio. Entonces, empezaron a sufrir insultos por su orientación sexual, pues vieron que dos de ellas eran pareja.

"Empezaron a pegarles y las tiraron al suelo"

Una amiga de la madre de una de las víctimas del episodio de violencia verbal y física ha desvelado al citado periódico que un vecino "de unos 30 años" intervino para evitar males mayores.

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Sin embargo, cuando se marchó al creer que la situación ya se había tranquilizado, los jóvenes se lanzaron a por las menores. "Empezaron a pegarles y las tiraron al suelo", ha asegurado Sandra al medio valenciano.

Después de los golpes recibidos, una de las niñas se ha quedado con un ojo morado y varias heridas en las rodillas. Tras ser atendida por sanitarios en un hospital, acudió a denunciar a la Guardia Civil.

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"Es una vergüenza que esto haya pasado aquí, cuando en la Vall nunca han pasado estas cosas. Nunca hemos tenido problemas entre nosotros y aquí hay gente de todas las ideologías", ha lamentado la mujer.

Cree que los presuntos autores de la agresión homófoba no residen en Benialí, sino que habían viajado al pueblo "a pasar unos días". "Aquí es bienvenido todo el mundo, pero hay que venir a disfrutar y respetar", ha recordado.

"No hay lugar para el odio en nuestras fiestas", condena el ayuntamiento

Más de un centenar de personas se han concentrado frente a la casa consistorial este 9 de agosto para condenar los hechos acontecidos y leer un manifiesto para que no se repitan episodios así.

Desde el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera han manifestado públicamente la "más absoluta repulsa a los ataques y actitudes homófobas que se produjeron" contra las niñas.

"Las fiestas son espacios de encuentro, convivencia y celebración, donde no existe lugar para el odio, la discriminación ni ningún tipo de agresión por razón de orientación sexual o identidad de género", han expresado.

Por su puesto, han trasladado su "apoyo y solidaridad" a las víctimas y "reafirmado el compromiso con" una localidad "diversa, inclusiva, respetuosa y libre de LGTBI-fobia".

"Que todos y todas podamos disfrutar de unas fiestas con libertad, seguridad y respeto. Tolerancia cero contra el odio", han concluido en el comunicado en redes sociales. La Benemérita ya investiga lo ocurrido.