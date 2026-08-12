Agencia EFE 12 AGO 2026 - 09:47h.

Este pasado lunes, la Policía Nacional arrestó a una primera persona en Vitoria y este martes, los agentes han practicado otras cuatro detenciones, todas ellas relacionadas con el mismo incidente

La agresión habría ocurrido dos días antes del debut de España ante Cabo Verde, el pasado 13 de junio, durante una concentración en favor de la oficialidad de la selección vasca

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La Policía Nacional ha detenido a cinco hombres en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, acusados de un delito de odio. Los hombres presuntamente trataron de agredir a un chico que vestía la camiseta de la selección española de fútbol durante la celebración del Mundial de fútbol.

Agentes de la Policía arrestaron este pasado lunes 10 de agosto a una primera persona en Vitoria y este martes 11 han practicado otras cuatro detenciones, todas ellas relacionadas con el mismo incidente ocurrido en el contexto de la celebración del campeonato.

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El primer hombre detenido ha quedado en libertad, mientras que los cuatro restantes continúan en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en la capital alavesa.

La agresión habría ocurrido dos días antes del primer partido disputado por la selección española en el Mundial

La organización Aske, una escisión de la izquierda abertzale, ha denunciado estos arrestos y ha afirmado que los hechos que se les imputan sucedieron el 13 de junio, durante una concentración en favor de la oficialidad de la selección vasca, dos días antes del debut de España ante Cabo Verde.

Durante el pasado mes, la Policía Nacional practicó más detenciones por agresiones a hinchas de España. Esto fue criticado por el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, quien alegó que estas actuaciones suponían una invasión de las competencias de Euskadi.