Agencia EFE 12 AGO 2026 - 09:04h.

El sospechoso belga tenía 17 años cuando asesinó a un joven neerlandés de 25 años en la localidad de Costa del Sol, en Málaga

Sobre el joven pesaba una euroorden de arresto, quien habría sido reclutado como sicario para asesinar a una persona diferente a la víctima

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Un joven de 19 años ha sido detenido en Bélgica por un presunto asesinato por encargo de un ciudadano neerlandés en Fuengirola, Málaga. Los hechos habrían ocurrido en el año 2024, cuando el identificado como Shah C. tenía solo 17 años. Sobre el joven pesaba una euroorden de arresto, tal y como han informado autoridades locales.

El asesinato fue cometido en la localidad de la Costa del Sol el 7 de diciembre de 2024. Su víctima fue otro joven neerlandés, de 25 años, que fue tiroteado mientras trabajaba en un club de cannabis de Fuengirola.

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Según ha informado la fiscalía de Flandes-Oriental, región belga donde se produjo la detención, Shah C. empleó un arma semiautomática y habría sido reclutado como sicario para asesinar a una persona diferente a la víctima.

Dos arrestos en el marco de dos órdenes europeas de detención

Shah C. fue detenido por primera vez en la ciudad belga de Gante, en junio de 2025 en el marco de una euroorden y trasladado dos meses después a España, donde fue internado en un centro de menores. El pasado mes de mayo fue puesto en libertad tras cumplirse el máximo legal de detención de nueve meses sin que se procediera al inicio del juicio ni se solicitaran medidas cautelares.

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Las autoridades de Países Bajos emitieron una nueva orden europea de detención después de que el joven fuera liberado y se encontrara en paradero desconocido. Esta medida derivó en su segundo arresto en Laarne, al norte de Bélgica, el pasado 25 de junio.

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Shah C. ha sido trasladado a Países Bajos y comparecerá ante la justicia de este país, que ha acordado con el Tribunal de menores de Málaga hacerse cargo del caso al tratarse de una víctima neerlandesa.

Además del supuesto responsable material del asesinato, serán juzgados en Países Bajos otros seis detenidos que habrían participado en la organización del crimen, mientras que un séptimo sospechoso falleció en un intercambio de disparos con la policía neerlandesa durante las detenciones, según informaciones de la agencia de noticias Belga.