Iria Sebastià Valencia, 12 AGO 2026 - 12:47h.

El niño está tutelado por la Generalitat y la niña vive con la familia materna

Los menores cruzaron 9 kilómetros de trayecto y llegaron en perfecto estado de salud al domicilio paterno

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Un niño de nueve años y su hermana de ocho se fugaron de la escuela de verano en la que participaban en el municipio de Mislata, Valencia. Sin supervisión de adultos, los dos pequeños completaron a pie un trayecto de casi nueve kilómetros atravesando la ciudad de Valencia hasta llegar al barrio de Nazaret, lugar donde reside su padre.

A pesar del largo recorrido y los riesgos del trayecto, ambos menores alcanzaron el domicilio sin sufrir ningún daño físico. Fue el propio progenitor quien, al percatarse de la presencia de los menores en la vivienda, notificó de inmediato lo ocurrido a los servicios de emergencia para gestionar la situación de los hermanos, quienes no conviven habitualmente.

Se investiga cómo abandonaron el recinto

Tras la localización, las autoridades procedieron a los traslados de los pequeños: el niño, bajo tutela de la Generalitat Valenciana, reingresó en el centro de menores de Mislata donde reside, mientras que la niña fue devuelta a la custodia materna.

De momento, se investiga cómo lograron abandonar el recinto sin ser detectados, el tiempo exacto que permanecieron en paradero desconocido y si se aplicaron correctamente los protocolos de alerta.