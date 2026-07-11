Iván Sevilla 11 JUL 2026 - 10:44h.

Los agentes hallaron en un domicilio vitolas de diferentes marcas así como maquinaria para elaborar y empaquetar los puros

El producto se enviaba desde un mismo lugar a varios países europeos y se interceptaron cuatro paquetes con 6.258 unidades

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ValenciaTres personas fueron detenidas en la localidad de Mislata (Valencia) acusadas de falsificar y distribuir un total de 33.840 puros habanos en Europa. Los enviaban a diferentes países.

Según ha detallado la Guardia Civil este 11 de julio, se les imputan los delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores.

También otras cuatro personas fueron investigadas por lo mismo en una operación de la Benemérita que comenzó al detectarse envíos del producto desde un mismo lugar.

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De hecho, los agentes interceptaron cuatro en los que se transportaban 6.258 puros. Durante el registro a una vivienda, hallaron 637.646 vitolas de diferentes marcas comerciales que usaban.

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Los implicados tenían maquinaria para la elaboración y el empaquetado, así como 27.852 unidades ya preparadas en un domicilio que carecía de licencia para esta actividad económica. Tampoco la tenían sus residentes.

Cultivo y manufacturación en Cuba

Considerados los mejores cigarros por sus características, los puros denominados habanos reciben este nombre por la capital del país de donde proceden: La Habana, en Cuba.

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Para que no haya falsificaciones, en términos legales tanto el cultivo como la manufacturación del tabaco debe tener lugar en el territorio cubano, siguiendo unos estrictos controles de calidad.