En la casa había cucarachas, la grasa y la suciedad se acumulaba en el inmueble y había restos de comida y residuos esparcidos por toda la casa

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La Policía Nacional ha detenido a unos padres por supuestamente abandonar a sus hijos menores de edad en una vivienda insalubre y que no cumplía con las condiciones para su habitabilidad en Palma.

La investigación, llevada a cabo por los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), se inició después de que tuviesen conocimiento de una información sobre la posible situación de riesgo a la que estaban expuestos varios menores.

"Pésimas" condiciones de salubridad

En un escrito, ha indicado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se especificaba que el domicilio en el que residían los niños presentaba condiciones de higiene y salubridad "muy deficientes".

Había abundantes cucarachas, la grasa y la suciedad se acumulaba en diversos puntos del inmueble y había restos de comida y residuos esparcidos por toda la casa.

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Lo primero que hicieron los investigadores fue ponerse en contacto con el Servicio de Protección de Menores, cuyos técnicos ya disponían de información al respecto y se disponían a iniciar sus propias actuaciones.

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Fue el pasado lunes cuando los policías se presentaron en el domicilio y comprobaron como este seguía en unas "pésimas" condiciones de salubridad, con ropa y objetos tirados por las estancias. Había cucarachas en las paredes, las puertas y el suelo, mientras los restos de comida estaban esparcidos por la vivienda.

Dada la grave desatención en la que se encontraban los menores, los padres fueron detenidos como supuestos autores de un delito de abandono.