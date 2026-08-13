Alberto Rosa 13 AGO 2026 - 17:28h.

El Servicio de Menores acabó retirándole la custodia a sus padres para dársela a la abuela materna

La bebé de tres meses muerta en Toro, Zamora, falleció por un edema pulmonar agudo derivado de una asfixia o una intoxicación

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Continúa la investigación por la muerte de una bebé de tres meses en la localidad zamorana de Toro, donde sus progenitores, que fueron detenidos y puestos después en libertad con cargos, están acusados de un homicidio imprudente. Este jueves se ha conocido el resultado del informe preliminar de la autopsia, que revela que la pequeña sufrió un edema pulmonar agudo derivado de una asfixia o intoxicación.

El fallecimiento de la bebé se produjo en el domicilio de su madre y de su padre entre las 00:00 y las 02:00 horas de la madrugada, espacio de tiempo en el que los vecinos aseguran haber visto a la pareja de progenitores en la calle, en zonas de ocio y sin su hija, tal y como informa ‘La Opinión de Zamora’.

Además de los dos progenitores, la abuela materna de la bebé es la tercera persona investigada por tener la custodia de la menor y tener que estar presente durante las horas de visita del progenitor y la progenitora, que apenas superan los 20 años. Ambos se encuentran en tratamiento de desintoxicación por sus adicciones a sustancias estupefacientes y, según el entorno en el que se movían, al alcohol.

La abuela materna debía estar presente durante la visita de los padres a su bebé

Es por ello que el Servicio de Menores de la Junta de Castilla y León acabó retirándoles la custodia para dársela a la abuela materna. Por orden judicial, la abuela materna debía estar presente durante la visita de los padres a su bebé, dado que era ella quien tenía asignada la custodia.

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Su supervisión era imprescindible y así estaba dispuesto para preservar la integridad de la menor, tal como apuntan las fuentes citadas. Por eso, la jueza también la instó a ella a prestar declaración en el juzgado, siendo así la tercera investigada en el caso.

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Con múltiples interrogantes todavía en el aire, la investigación continúa recabando información a la espera de las conclusiones firmes de la autopsia y de los análisis toxicológicos.