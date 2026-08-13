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La exclusiva de 'Vamos a Ver' ha revelado la versión que Carlota, hija de Javier y Esther, el matrimonio asesinado en Tauste, trasladó a su familia sobre el fin de semana del crimen, una explicación que quedó cuestionada por las imágenes de las cámaras de seguridad. C

arlota y su pareja, Luis Carlos, detenidos por el presunto asesinato, han sido trasladados este jueves a los juzgados para pasar a disposición judicial, cinco días después del hallazgo de los cuerpos. Ambos se han acogido a su derecho a no declarar ante los investigadores. Ahora será el juez quien decida si ingresan en prisión provisional o quedan en libertad con medidas cautelares.

Según la versión que Carlota habría dado a su entorno, el sábado al mediodía tenía previsto acudir a una comida familiar en Tauste. Aseguró que viajó en tren desde Zaragoza hasta Gallur y que esperó a que sus padres fueran a recogerla para llevarla a Tauste. Al no obtener respuesta después de varias llamadas, explicó que decidió regresar a Zaragoza. Sin embargo, las cámaras de seguridad sitúan a Carlota y a su novio en Tauste durante la madrugada posterior al asesinato. Las imágenes muestran a ambos llegando desde Zaragoza en autobús, permaneciendo varias horas en el municipio y abandonándolo después a pie en dirección a Gallur, desde donde existe conexión ferroviaria con Zaragoza.

La reacción de Carlota al conocer la muerte de sus padres fue contenida y sin muestras de dramatismo

La reacción de Carlota tras conocer el hallazgo de sus padres también ha llamado la atención de su entorno. Sus familiares localizaron los cuerpos el sábado por la noche y acudieron el domingo a Zaragoza para comunicarle la noticia. Según la información trasladada por 'Vamos a Ver', su reacción fue contenida y sin muestras de dramatismo. Además, presentaba rojeces y heridas en uno de los brazos que podrían ser compatibles con un forcejeo durante el crimen. Ese domingo acudió a un centro de salud acompañada por una familiar, aunque se desconoce si el motivo fueron esas lesiones o alguna otra circunstancia. Carlota y su pareja tampoco acudieron al velatorio de sus padres el lunes.

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La investigación de la Guardia Civil fue estrechando el cerco sobre la pareja a medida que aparecían contradicciones y nuevos indicios. Los agentes acudieron a Zaragoza para detenerlos, pero no los encontraron en su domicilio, sino en la calle. Para los investigadores, este movimiento reforzó la sospecha de una posible intención de abandonar la ciudad. La primera versión ofrecida por Carlota queda así enfrentada a las imágenes de seguridad y a otros elementos que forman parte de las diligencias, mientras el caso mantiene abiertas numerosas incógnitas sobre lo ocurrido durante la madrugada en la que Javier y Esther fueron asesinados.