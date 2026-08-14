Agencia EFE 14 AGO 2026 - 19:56h.

La joven tenía antecedentes de traumas infantiles, problemas de salud mental, sobredosis y autolesiones.

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Courtney Gartshore, de 28 años mató a su bebé de tres meses aplicándole el calor de un secador de pelo, aparentemente en estado de ebriedad, durante una hora en la que le provocó quemaduras en el 18% de su cuerpo, fundamentalmente en la cabeza y el cuello. La joven ha sido condenada este viernes a seis años de cárcel, según el dictamen del Tribunal Superior de Edimburgo, capital de Escocia.

Su pequeña Dahlia-Rose Gartshore fue sometida a un "calor intenso y prolongado" en la cabeza y el cuerpo, causándole heridas mortales. El incidente ocurrió en una vivienda de la calle King, en la localidad de Peterhead, en el condado de Aberdeenshire (noreste escocés), el 30 de septiembre de 2023 y, a pesar de la intervención de los servicios de emergencia, la bebé perdió la vida.

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Según los detalles aportados al tribunal, la madre había estado bebiendo cuando estaba a cargo de su hija y, tras una investigación, fue detenida y acusada formalmente en noviembre de 2023. La pesquisa forense halló ADN de la niña en el secador de pelo.

En el juicio, el Tribunal Superior de Aberdeen declaró a la mujer culpable de homicidio y hoy la corte de Edimburgo estableció la condena definitiva.

El juez Simon Collins calificó hoy el caso de "singularmente perturbador" y "trágico a la vez que terrible". "Tendrás que vivir el resto de tu vida sabiendo que fuiste responsable de su muerte. Se trató de una grave violación del deber más elemental de un progenitor", le dijo el magistrado a la madre.

Aunque el juez reconoció que Gartshore no tuvo intención de hacerle daño a la pequeña, afirmó que incurrió en un grado "máximo" de negligencia.

El abogado de la madre, Murray Macara, declaró que no podía ofrecer una explicación razonable o convincente de por qué utilizó el secador, pero especuló con la posibilidad de que la bebé tuviera frío y que ella hubiera intentado utilizarlo como fuente de calor. Según el tribunal, Gartshore tiene antecedentes de traumas infantiles, problemas de salud mental, sobredosis y autolesiones.

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Gartshore, quien dijo no recordar los hechos, utilizó el secador sobre Dahlia-Rose durante un periodo de hasta una hora, lo que provocó quemaduras en el cuerpo de aproximadamente un 18%, especialmente en la cabeza, el cuello, la parte superior del tronco y uno de los brazos.

Cuando fue hoy condenada, la madre compareció ante el tribunal por videoconferencia desde la prisión escocesa donde permanece detenida.