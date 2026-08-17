Claudia Barraso 17 AGO 2026 - 19:56h.

La madre explicó que desde hacía semanas que la joven no vivía en la casa y que le avisó de que cambiaría la cerradura

La familia de la madre de Miranda, la niña hallada tras su secuestro parental en Oviedo, denunciará amenazas del entorno del padre "por no esconderla bien"

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Una mujer había sido denunciada por su hija por un supuesto delito de coacción, por haber cambiado la cerradura de la casa que ambas compartían. Sin embargo, el Tribunal de Instancia de Vitoria ha absuelto a la demandada porque no han reconocido que hubiese violencia o cualquier tipo de presión para que la hija no pudiese acceder al domicilio.

Todo se produjo cuando los progenitores de la denunciante se separaron. El 25 de junio, la madre comunicó a su exmarido la intención de cambiar la cerradura de su casa, algo que terminó descubriendo su propia hija al día siguiente, cuando fue a meter la llave y no pudo entrar. Entonces, decidió denunciar a la madre, alegando que no le dejaba entrar en la vivienda, según confirma 'El Diario Vasco'.

Cuando fue a redactar la denuncia, explicó a los agentes que su madre no le había dicho que iba a cambiar la cerradura y confirmó que había una relación muy conflictiva entre ellas, llegando a sentirse acosada dentro del divorcio de sus padres, por lo que llegó a pedir una orden de protección.

La denunciante no vivía en la casa semanas atrás

Sin embargo, el Tribunal pudo acceder a unos mensajes que ambas se intercambiaron por WhatsApp donde su madre le informaba de que el 4 de julio iba a cambiar la cerradura, algo que fue respondido y visto por la denunciante. No solo eso, sino que la madre confesó ante el juez que decidió cambiar la cerradura después de que se hubiesen producido sustracciones de objetos y de documentación, pero que no negó la entrada a su hija en ningún momento.

Además, la mujer señaló que su hija había dejado de vivir con ella semanas antes y que no hablaban desde entonces, confirmando también que su relación era prácticamente nula y que cualquier tipo de comunicación que tenían lo hacían a través del padre de la denunciante.