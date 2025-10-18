El padre de un compañero de colegio de Sandra Peña ha denunciado que su hijo también ha sufrido acoso en el mismo centro

El análisis de Carlos Franganillo sobre el suicidio de Sandra Peña, de 14 años, acosada por sus compañeras

SevillaSevilla sigue consternada tras el suicidio de Sandra Peña, una menor de 14 años que este martes se precipitó desde el balcón de su vivienda, en la calle Rafael Laffón, en Sevilla, tras varias denuncias de su familia sobre situaciones de acoso.

La familia de la menor anunciaba este viernes que tomará "todas las medidas legales necesarias" tras considerar que el colegio Irlandesas Loreto, en el que se encontraba escolarizada la menor, no actuó frente a las denuncias de acoso escolar presentadas previamente. Según ha explicado el tío de la menor, Isaac Villar, en declaraciones a medios, la madre había presentado dos avisos formales al centro, acompañados de informes psicológicos, sin que se recibiera "ninguna respuesta" ni se activaran protocolos adecuados para proteger a la alumna.

"No hemos tenido ninguna respuesta por parte del centro escolar y nada, es una impotencia enorme, porque no sabemos si, si se hubiera hecho algo, pues no estaríamos aquí", ha lamentado Villar.

Familias de compañeros de la menor denuncia la falta de actuación del colegio

El padre de un alumno del colegio donde estudiaba Sandra Peña ha denunciado que su hijo también ha sufrido acoso en el mismo colegio ante la impasividad del centro, según recoge el Diario de Sevilla: "Una vez se resbaló, cayó al suelo y en vez de ayudarlo, los que siempre lo insultaban empezaron a propinarle patadas", lamenta.

"Siempre nos dicen que el centro se encargará de resolver el problema, pero a lo máximo que llegan es a amonestar verbalmente a los acosadores, ni sus familias son conocedores de lo que sus hijos hacen", denuncia. "Aquí hay mano de seda con los acosadores", zanja.

La familia de la menor no tenía constancia de otros casos de acoso en el mismo colegio

Durante la concentración celebrada este viernes frente a la vivienda de la menor, en memoria de la fallecida y en protesta por el acoso escolar, otros familiares de alumnos del centro denunciaron otros casos de acoso, que según ellos fueron gestionados de manera deficiente. No obstante, Villar ha asegurado que, además del caso de su sobrina, no tenían conocimiento de otros incidentes en el colegio.

"Nosotros no teníamos, en otro conocimiento no teníamos, no teníamos ningún amo. De hecho, en este colegio, tanto mi hermana como yo realizamos algunas etapas educativas. Es el colegio de aquí del barrio toda la vida y siempre hemos estado vinculados a él. La verdad es que no habíamos visto ni escuchado nada", han señalado.

Por último, Villar ha indicado que la policía estuvo presente el día en que ocurrió el suceso y que ha iniciado una investigación, que se mantiene abierta. "La policía estuvo aquí el día que ocurrió todo y bueno, han iniciado una investigación y de momento tienen la investigación abierta y ya está, estamos a la espera", han concluido.

Educación defiende los protocolos de acoso escolar frente a la simplificación tras el suicidio de la menor

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha defendido este viernes la eficacia de los protocolos de acoso escolar tras el suicidio de la joven de 14 años en Sevilla.

En este sentido, Castillo ha subrayado en declaraciones a medios que estos procedimientos tienen "buenos resultados" y cuentan con "medidas específicas" para la detección de cada incidente, como la comunicación con las familias o con los servicios sanitarios, así como la adopción de acciones tanto dentro del centro como en el entorno familiar, al tiempo que ha defendido su utilidad frente al debate sobre la necesidad de simplificar y desburocratizar estos protocolos.

"Una de las cosas que hemos hablado mucho en estos años es acerca de la necesidad de la simplificación de la desburocratización en los centros educativos, y una de las cosas que yo siempre digo es que lo único que no tocamos son los protocolos, porque los protocolos son una garantía, una garantía para el centro, una garantía para el alumnado, una garantía para el profesorado", ha expresado Castillo en declaraciones a los medios.

Según la consejera, su correcta aplicación permite evaluar el riesgo, intervenir de manera temprana y garantizar un seguimiento individualizado del alumnado afectado, asegurando tanto la protección de la víctima como la corrección de la conducta de los presuntos agresores.