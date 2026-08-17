Detenidas cinco personas, cuatro de ellas menores, por una batalla campal en Lleida

Los hechos que derivaron en esta batalla campal se remontan a hace varias semanas a raíz de varios robos cometidos en comercios de Lleida

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Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local han detenido a cinco personas -cuatro menores y un mayor de edad- a raíz de la batalla campal de este fin de semana en Lleida entre dos grupos de personas, por un lado comerciantes de la ciudad y por otro presuntos autores de robos en establecimientos.

La pelea multitudinaria tuvo lugar la noche del pasado sábado en la rotonda situada entre las avenidas Rosa Parks y Sant Ruf de Lleida y los servicios sanitarios tuvieron que atender a un total de cinco personas, cuatro de ellas menores de edad, y todas ellas con heridas de carácter leve.

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Según han informado a EFE fuentes policiales, el detenido mayor de edad, acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa por lesiones, es un comerciante víctima de hurtos, mientras que los cuatro menores arrestados serían los presuntos autores de varios robos cometidos en Lleida.

Una batalla multitudinaria entre comerciantes

Los hechos que derivaron en esta batalla campal se remontan a hace varias semanas a raíz de varios robos cometidos en comercios de Lleida. El pasado viernes 14 de agosto, los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos menores por su presunta implicación en robos cometidos a mediados de julio. Estos quedaron después en libertad, tras lo cual habrían participado en la batalla campal.

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Un día después, el sábado 15, se produjo esta batalla multitudinaria entre comerciantes víctimas de robos y los presuntos autores de los mismos, en la que fue detenida la persona mayor de edad. Ayer, domingo, según fuentes de los Mossos, todavía se registraron algunos incidentes: un robo en una tienda, por el que fue detenido otro menor, y un intento de robo, que llevó a la detención del cuarto de los menores.

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Las citadas fuentes han indicado que los comerciantes afectados por estos robos son, sobre todo, paquistaníes e indios, mientras que los presuntos autores de los robos son, principalmente, españoles y magrebíes.

A raíz de estos hechos, la Policía de la Generalitat mantiene activado un dispositivo preventivo en Lleida en el que participan agentes de Seguridad Ciudadana y de la ARRO, junto a efectivos de la policía local. En concreto, el dispositivo especial se ha desplegado en los barrios del Clot, Balàfia, Pardinyes y el Parc de les Vies.