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Sucesos

Detenida una mujer por el presunto asesinato de su pareja en un vivienda rural de Estepa, Sevilla

Vehículo de la Guardia Civil en una calle de Estepa, Sevilla
Vehículo de la Guardia Civil en una calle de Estepa, Sevilla. Europa Press
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Una mujer de 33 años ha sido detenida como presunta autora de la muerte de su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en una vivienda rural del término municipal de Estepa (Sevilla), según ha informado a EFE la Guardia Civil.

De momento, se desconocen las circunstancias exactas de este homicidio ocurrido este domingo y que, según las primeras indagaciones, se produjo por arma blanca.

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La detenida permanece arrestada en dependencias de la Guardia Civil y previsiblemente pasará a disposición judicial este martes, ha añadido la fuente.

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