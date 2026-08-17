Otra mujer y la conductora del autobús han resultado heridas

Herido el jefe de la Policía de Valldemossa, Mallorca, tras sufrir una descarga eléctrica al apagar un fuego en un autobús: “Estoy vivo de milagro”

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Un turista de nacionalidad siria de 36 años ha fallecido esta tarde en un accidente en el que han resultado heridas otras dos personas, cuando un autobús ha golpeado una farola que les ha caído encima cuando esperaban en una parada de autobús del servicio interurbano TIB, en la localidad de Valdemossa, en Mallorca.

Los servicios médicos del SAMU 061 han asistido al hombre de 36 años, fallecido en el acto porque ha sufrido lesiones incompatibles con la vida, y han atendido también a su pareja, una mujer de 30 años, que ha sufrido una crisis de ansiedad, ha informado el 061.

Una mujer de 42 años, residente en Mallorca, ha sufrido un trauma torácico de carácter menos grave y ha sido trasladada en ambulancia al hospital Juaneda. La conductora del autobús también ha sido asistida por pánico por el personal de emergencias. El suceso ha ocurrido sobre las 15.42 horas.