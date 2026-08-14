Redacción Andalucía Málaga, 14 AGO 2026 - 04:30h.

Del 15 al 22 de agosto, Málaga celebra su Feria 2026 con una programación con más de 200 actuaciones musicales repartidas en distintos puntos de la ciudad

El tradicional pregón correrá este año a cargo del entrenador del Málaga CF, Juan Francisco Funes Arjona, antes del encendido de 2,3 millones de luces LED

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La cuenta atrás para la Feria de Málaga 2026 ya está en marcha. En la ciudad ya lo tiene todo preparado para vivir ocho días de música, tradición y alegría, que darán el pistoletazo de salida desde la tarde de este viernes 14 de agosto. La Cabalga Histórica recorreara el centro de la ciudad y después comenzará un espectáculo de fuegos artificiales y drones.

La fiesta comienza oficialmente el sábado 15 de agosto y terminarán el 22 de agosto, con una programación que combina el folclore más auténtico con grandes conciertos gratuitos y numerosos artistas. Entre las novedades de este año, destaca la prohibición total de las barras de alcance en el exterior o al aire libre por parte de los establecimientos hosteleros y de restauración de la Feria del Centro Histórico.

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Portada sostenible

El Real de la Feria contará con un total de 117 casetas, además de las municipales, repartidas en más de 200 módulos y encenderá la noche del sábado 15 de agosto un total de 2,3 millones de puntos de luz de tecnología led que estarán repartidos entre todo el recinto y la portada principal. En concreto, esta edición contará con 222 arcos, 43 motivos de farola, 242 motivos agrupados, 8.880 guirnaldas y tres pórticos en forma de portada secundaria.

La portada principal, una réplica del histórico 'Kiosko Embarcadero de la Reina' erigido en 1862 para recibir a la Reina Isabel II, volverá a dar la bienvenida a los visitantes. Con 40 metros de ancho, 29 de alto y 9,7 de profundidad, la estructura está compuesta por 145.000 puntos led que reduce la contaminación lumínica un 93% y ahorra hasta un 60% de energía.

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Cientos de operarios han estado trabajando desde hace semanas junto a los concesionarios de las casetas y feriantes para tener todo a punto para estos días, desde las infraestrcuturas harta los 20.000 metros cuadrados de toldos que dan sombra a las calles del Real.

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El recinto se pondrá en marcha la noche del 15 de agosto con el tradicional pregón, que este año correrá a cargo de Juan Francisco Funes Arjona, entrenador del Málaga CF, tras lograr el histórico ascenso a Primera División en la última temporada. El acto tendrá lugar en el escenario que se instala delante de la portada principal del Real, a partir de las 21:30 horas, momentos antes del encendido del alumbrado oficial.

Más de 200 actuaciones gratuitas

El programa de esta edición cuenta con alrededor de 200 actuaciones musicales y artísticas gratuitas distribuidas entre el Auditorio Municipal, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla y la caseta infantil.

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Figuras como Antonio Carmona, Diana Navarro, Zenet, Medina Azahara, David de María, Nancys Rubias y Paloma San Basilio forman parte del elenco principal del Auditorio Municipal, acompañados por artistas malagueños como Encarni Navarro, Tabletom u Hoffman, entre otros.

La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla ofrecerá diariamente espectáculos gratuitos con cantaores como José de Chaparro, Chato de Málaga, Amparo Heredia o Chelo Soto, además de acoger la final del certamen Ciudad de Málaga. Este arte también se trasladará al centro histórico con las actuaciones vespertinas en la Peña Juan Breva.

Los Verdiales no faltarán a su cita con la actuación de dos pandas diarias de los estilos Montes, Almogía y Comares, distribuidas tanto en su caseta del Cortijo de Torres (de 22:00 a 03:00 horas) como en la calle Larios (de 13:00 a 17:00 horas).

Feria Mágina cumple 30 años

El público infantil contará con una edición muy especial, ya que se conmemora el 30 aniversario de la Feria Mágica. Las actividades y espectáculos teatrales de compañías como Los Títeres de Miguel Pino, Acuario Teatro o La Carpa Teatro se desarrollarán a partir de las 21:30 horas en la caseta municipal infantil del Real.

El público joven volverá a contar con un espacio propio en el recinto ferial con la programación musical de la Explanada de la Juventud. Las actuaciones se desarrollarán diariamente entre las 22:00 y las 03:00 horas, arrancando el sábado 15 de agosto con 'Los 40 Urban Session Málaga' de la mano de Ramsés López, David Álvarez y Sánchez Jr.

Durante el resto de los días de fiesta, la cabina contará con las sesiones de DJ Manuel Pallarés, acompañado de forma alterna por Jesús Fernández DJ el martes 18 y DJ Javi Torres el jueves 20.

El cierre del sábado 22 correrá a cargo de los participantes en el concurso para impulsar el talento local 'La Feria a tu manera', protagonizada por DJ's jóvenes malagueños y DJ Alpha Sky, ganador del concurso del año pasado.

Prevención y ocio saludable

En la Explanada de la Juventud, el Área de Juventud pondrá en marcha el servicio de prevención 'Hazlo bien', en horario de 22:00 a 03:00 horas, para fomentar un ocio nocturno saludable.

Se instalará una carpa informativa atendida por técnicos especializados donde se asesorará sobre prevención ante drogas, alcohol y protección sexual, con el reparto gratuito de preservativos, controles de alcoholemia y cubrevasos. También se informará sobre los efectos negativos del consumo de vapers y bebidas energéticas.

FerIA, el asistente de Inteligencia Artificial

Este año regresa también el asistente virtual TuFerIA. Este servicio, impulsado por el Ayuntamiento, permite enviar la ubicación actual del usuario mediante geolocalización para poder localizar fácilmente casetas, atracciones, baños, servicios públicos o cómo desplazarse usando transporte público.

Como principales novedades, esta edición incorpora datos sobre la ocupación de aparcamientos del recinto ferial en tiempo real y la integración de contenidos de Canal Málaga para mejorar la experiencia de ciudadanos y visitantes.

Actividades ecuestres

Como en ediciones anteriores, el acceso de los caballos al recinto de Cortijo de Torres se realizará a través de un código QR que se puede obtener en la sede electrónica del Ayuntamiento.

El Centro de Exhibición Ecuestre acogerá todos los días a las 16 y 22 horas diversos espectáculos como 'Málaga sueña a caballo', 'Entre jábegas y caballos' o 'El compás ecuestre de Málaga', además del XXIII Concurso de Indumentaria y Atalaje Ecuestre Memorial 'Juan Alda' el martes 18 a las 16:00 horas. También se desarrollará el tradicional Paseo de Enganches y Caballos en el Real, todos los días entre als 12:00 y 20 horas.

500 puestos de trabajo para mantener la ciudad limpia

Por otro lado, la empresa municipal de limpieza Limasam desplegará un dispositivo especial de limpieza durante esta Feria de Málaga 2026, en la que se implicarán un total de 500 trabajadores, de los que 320 serán adicionales.

Limasam mantendrá su servicio activo las 24 horas durante la celebración de las fiestas, lo que supondrá un refuerzo de su plantilla mediante la incorporación de personal.

Entre las medidas de refuerzo, se mantendrá el servicio de recogida de en el centro histórico en el turno de tarde para evitar el tránsito de vehículos de gran tonelaje, se instalarán puntos de transferencia en el centro para evitar camiones por calles peatonales yse repartirán 5.000 papeleras de cartón.

Además, este año como novedad, se van a colocar 10.000 ceniceros reutilizables en playas. Una vez finalizada la Feria, el dispositivo de limpieza tras el desmontaje de las estructuras se prolongará hasta el 31 de agosto.