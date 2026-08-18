Alberto Rosa 18 AGO 2026 - 18:31h.

El detenido le habría asestado una puñalada a su compañero con un cuchillo de cocina a la altura del corazón

El feriante habría apuñalado al joven por un motivo sentimental: llamó a la madre de la víctima para avisar de que "le iba a matar"

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Una pelea entre dos compañeros de piso en Estepona, Málaga, ha acabado con el apuñalamiento de uno de ellos con un cuchillo de cocina por causas aún bajo investigación. Se trata de la segunda agresión con arma blanca en Málaga en menos de 24 horas.

Según adelanta el diario ‘Málaga Hoy’, la Policía Nacional ya ha detenido al presunto agresor y la víctima, de 37 años, ha tenido que ser evacuado de urgencia para su ingreso en el Hospital Regional.

El hombre había recibido una puñalada a la altura del corazón que le hizo entrar varias veces en parada. Los agentes atendieron al herido a su llegada al domicilio y le practicaron durante una hora y media maniobras de reanimación. Una actuación decisiva para mantener con vida al apuñalado.

El suceso tuvo lugar el lunes pasadas las 20:00 horas en una vivienda de la urbanización Vista Golf. Una llamada al Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía alertaba de los hechos y pedía asistencia para una persona que había sido agredida con un arma blanca en el transcurso de una pelea entre dos hombres.