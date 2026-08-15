Manuel Pimentel Málaga, 15 AGO 2026 - 06:30h.

El documento titulado "manual de sala" contiene una interminable lista de exigencias dirigidas hacia la plantilla

El cartel, con lenguaje soez, obliga a acudir a los empleados aunque estén enfermos para "comprobar" si realmente lo están

Compartir







La campaña de verano es la más importante para el sector hostelero en los principales destinos turísticos del país, como es en el caso de Málaga, donde bares y chiringuitos aseguran que cada vez es más difícil encontrar camareros. Precisamente en Málaga, un letrero destinado al personal de un restaurante ha desatado la polémica en las redes sociales por sus estrictas indicaciones dirigidas hacia a la plantilla.

El usuario Soy Camarero ha decidido compartir en su perfil este “manual de sala”, como se titula el documento en cuestión. “Me lo acaba de mandar un compi y estoy flipando", comienza explicando en la publicación junto a una foto del polémico cartel.

“Antes de que me lo preguntéis: esto es en España, en Málaga concretamente” aclara, ya que tal y como indica, el texto contiene expresiones que "pueden hacer pensar que es de otro país, pero no”. Y es que aunque los propietarios del establecimiento son una pareja de españoles, los encargados son latinoamericanos, como detalla en los comentarios.

PUEDE INTERESARTE La rebaja fiscal del gasóleo subirá automáticamente a 20 céntimos en septiembre tras dispararse su precio

Larga lista de obligaciones

El letrero ha generado revuelo porque contiene un listado de normas que deben cumplir los trabajadores. En principio, podría parecer una forma lógica de establecer el orden y un reparto de tareas, pero conforme se va leyendo, cada punto contiene una orden más estricta que el anterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El manual comienza fijando los turnos y días de limpieza del almacén, el mobiliario, las neveras o la barra. Los responsables indican que estas tareas deben realizarse "dependiendo del trabajo pero se hace sí o sí".

La lista de exigencias aumenta con cada frase, como ocurre con el punto dedicado a la limpieza de la terraza: "Limpiar canteros árboles, barrer piso todos los días, no dejar nada en el piso, limpiar ventanas, si hay ventana del hotel abierta o con ropa se pide a recepción del mismo que haga cerrar todo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Jornadas maratonianas

Uno de los aspectos que más inquietud generan en este tipo de trabajos es sin duda el horario de la jornada laboral. En este caso, el docuemento establece que el horario de trabajo debe ser de 12:30 a 16:00 horas y de 18:30 a 23:00 horas.

Horario que los sábados y domingos debe realizarse seguido, es decir, al menos 10 horas y media de jornada intensiva los fines de semana. Lo que no se plantea en el "cuadrante" es cuáles son los días de descanso, si es que los hay.

Lo más polémico es que se obliga a los trabajadores a alargar su jornada: "Si es necesario nos quedamos 30/40 minutos más", alegando que la hostelería, "no es una fábrica". Lo que no acalara, eso sí, es si ese exceso de jornada está remunerado o no.

Por si no fuera suficiente con salir tarde "cuando sea necesario", los jefes recuerdan a los trabajadores del restaurante que deben llegar a su puesto de trabajo al menos diez minutos antes de comenzar la jornada.

"Si te encuentras mal, vienes al trabajo"

Las normas de trabajo incluyen también aspectos como el uniforme, que debe ser "pantalones largos negros y remera o camisa negra", o la orden de no discutir "NUNCA" en sala delante de los clientes y, ni muchos menos, con ellos: "El cliente siempre tiene la puta razón, siempre", aseveran.

Pero el aspecto que más miran con lupa en la empresa es en el caso de enfermedad de los empleados: "Si te encuentras mal, vienes al trabajo, se corrobora su estado y si es necsario te vas al médico y pides la baja".

El cartel advierte que "toda baja va a ser revisada, cada baja que tenemos es perjudicial para los compañeros que trabajan el doble y para la empresa que tiene que pagar un extra. Si no tienen baja médica se descontará de la nómina. Sean responsables y cuiden su trabajo", concluye el texto.