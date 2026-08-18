Claudia Barraso 18 AGO 2026 - 18:02h.

Un hombre de unos 69 años ha muerto después de que la embarcación en la que navegaba junto a su familia, que se encuentran en buen estado

Tres heridos graves en un accidente provocado por un vehículo que circulaba en sentido contrario en la A-62 en Dueñas, Palencia

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Un hombre de 69 años ha fallecido al medio día tras volcar una embarcación a unos 100 metros de la costa de s’Estanyol, en Llucmajor. En su barca viajaban otros cuatro ocupantes, todos miembros de una familia, que pudieron ser rescatados por una lancha del club náutico.

Tres de las personas que fueron rescatadas, requirieron asistencia médica por lesiones leves, pero no precisaron de traslado al hospital. Según ha confirmado ‘Diario de Mallorca’, el accidente náutico ha ocurrido sobre la una y media, cuando una embarcación con cinco personas dentro ha volcado cerca de la costa.

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Todos los afectados por el accidente, son una familia de turistas españoles: una pareja, dos hijos menores y el abuelo de 69 años, que ha terminado falleciendo pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia por salvarle la vida.

La familia alquiló una lancha y a los 100 metros tuvieron el accidente

La familia habría alquilado una pequeña lancha, de menos de cinco metros, de las que no requiere licencia en el mismo puerto y salieron a navegar, pero cuando apenas habían avanzado cien metros, se produjo el accidente y la lancha terminó totalmente volcada, con los integrantes de la familia en el agua.

Gracias a varios testigos que se encontraban en la costa y que vieron todo el incidente, consiguieron que varias personas saliesen en su ayuda a bordo de una lancha del Club Náutico. Rápidamente, cuando fueron rescatados del mar, fueron llevados hasta el club donde ya estaba una ambulancia del 061.

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El abuelo de la familia aseguraba a los servicios de emergencia que se encontraba mal y terminó falleciendo al poco tiempo pese a los esfuerzos de los sanitarios por estabilizarle. Además, las causas de la muerte todavía no han sido aclaradas, por lo que será necesario practicarle la autopsia para determinar si ha muerto ahogado o tenía de un posible infarto.