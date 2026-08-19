Claudia Barraso 19 AGO 2026 - 18:59h.

El joven recibió hasta seis cuchilladas, fue disparado con una pistola de balines y golpeado con un bate de beisbol

La tremenda paliza de un vigilante de seguridad a dos jóvenes en Barcelona usando técnicas de MMA: no paró de golpear ni tras tirar a uno al suelo

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Un joven de nacionalidad paquistaní fue perseguido por las calles de Valencia hasta que la banda latina consiguió dar con él, propinándole hasta seis cuchilladas, varios disparos de bailes y golpes con un bate de beisbol. Tres días después sigue ingresado en el hospital de la ciudad tras el brutal ataque.

La banda latina perseguía a dos jóvenes, que ya habían sido amenazados antes del ataque, y al ver que se acercaban a ellos con bates de beisbol y navajas, salieron corriendo. Consiguieron alcanzar a uno de ellos, dándole tal paliza que tuvo que ser trasladado con urgencia al hospital.

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Según confirmaron fuentes médicas al medio ‘Las Provincias’, la víctima presentaba hasta seis heridas de arma blanca, golpes de balas y del bate de beisbol cuando ingresó en el Servicio de Urgencia del hospital valenciano. La Policía ha explicado para el mismo medio que el móvil de la agresión podría ser unas represalias por una pelea anterior ya que, posiblemente las víctimas presenciaron un enfrentamiento en el que participaron varios miembros del grupo latino.

Amenazaron a los dos jóvenes después de presenciar una pelea

Los implicados en la pelea amenazaron e intimidaron a los dos jóvenes paquistaníes, llegando incluso a dañar uno de los vehículos de uno de ellos. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer el caso. Entre las diligencias principales que se están llevando a cabo se encuentran la búsqueda de las grabaciones de las cámaras instaladas en las calles donde fueron perseguidos y agredidos, junto con las declaraciones tomadas de los jóvenes atacados.

Por su parte, las autoridades no han confirmado que se haya producido alguna detención en relación con la agresión que ha dejado al joven gravemente herido. Tampoco han confirmado cuál es el estado actual del herido, pero sí que llegó muy crítico al hospital, pero los médicos consiguieron estabilizarle aunque han considerado necesario que siga ingresado debido a la gravedad de las heridas provocadas por la navaja.