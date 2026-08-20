Identifican a 14 menores víctimas de agresiones sexuales cometidas por un hombre que regentaba una tienda de golosinas en San Sebastián

La Ertzaintza ha vuelto a solicitar la colaboración ciudadana para recabar más posibles denuncias

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San SebastiánLa investigación iniciada por la Ertzaintza el pasado mes de junio tras la detención de un joven por dos presuntas agresiones sexuales a una menor en una tienda de Golosinas de Donostia/San Sebastián ha permitido identificar, hasta el momento, a un total de 14 posibles víctimas. Todas ellas tenían entre 10 y 18 años en el momento de los hechos investigados y han prestado declaración ante la Policía autonómica.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el investigado permanece en prisión provisional desde su detención, mientras la investigación continúa abierta y la Ertzaintza ha vuelto a solicitar la colaboración ciudadana ante la posibilidad de que existan más personas afectadas.

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El presunto autor es un joven de 22 años

El pasado 30 de junio la Ertzaintza tuvo conocimiento de la presunta comisión de dos agresiones sexuales a una menor de edad, ocurridas los días 25 y 26 de ese mismo mes en el interior de un establecimiento de venta de golosinas de la capital guipuzcoana.

Las primeras diligencias practicadas permitieron identificar al presunto autor, un joven de 22 años, que regentaba el establecimiento en el que presuntamente se habían producido los hechos. El hombre fue detenido ese mismo día y, tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional, situación en la que continúa en la actualidad.

Como consecuencia de las pesquisas desarrolladas a partir de aquella primera investigación, así como de la aparición de nuevas denuncias e indicios sobre otros hechos de características similares, el día 8 de julio de 2026 la SECIC (Sección Central de Investigación Criminal de la Ertzaintza), competente en la investigación de delitos contra la libertad sexual de carácter serial, asumió la investigación.

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Nuevas denuncias

Desde entonces, el estudio y análisis conjunto de las evidencias obtenidas, las nuevas denuncias recibidas, las manifestaciones de testigos y la información aportada gracias a la colaboración ciudadana han permitido ampliar progresivamente la investigación e identificar nuevos hechos de posibles agresiones sexuales.

Hasta la fecha, la investigación alcanza a 14 posibles víctimas, todas ellas con edades comprendidas entre 10 y 18 años en el momento en que presuntamente ocurrieron los hechos. Los primeros hechos denunciados se remontan al año 2020, por lo que las diligencias abarcan actualmente un periodo de aproximadamente seis años.

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La SECIC ha tomado declaración a todas ellas en el marco de las correspondientes diligencias, habiendo relatado hechos de naturaleza similar y aportado elementos de interés para la investigación. Los hechos investigados revisten especial gravedad y presentan elementos comunes en cuanto a su naturaleza y forma de comisión.

La investigación continúa abierta y la SECIC sigue analizando las evidencias e informaciones obtenidas con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos, determinar su posible relación e identificar a otras personas que pudieran haber resultado afectadas.

Se da la circunstancia de que alguno de los hechos corresponde a un periodo en el que investigado era menor de edad. Estas actuaciones han sido recogidas en diligencias que comprenden diferentes posibles víctimas y de las que conoce la Fiscalía de Menores.

Solicitud de colaboración ciudadana

Ante el periodo temporal que abarca la investigación y la posibilidad de que puedan existir otras víctimas que hasta el momento no hayan comunicado los hechos, la Ertzaintza ha vuelto a solicitar la colaboración ciudadana.

Aquellas personas que pudieran haber sufrido hechos de naturaleza similar, presuntamente relacionados con el investigado, incluidos aquellos que pudieran haberse producido en años anteriores y que no hubieran sido denunciados en su momento, pueden ponerse en contacto con la Ertzaintza a través de los canales habituales: el teléfono 112 o presencialmente en cualquier Ertzain-etxea. La investigación permanece abierta y no se descarta la identificación de nuevas víctimas, ni la realización de nuevas actuaciones.