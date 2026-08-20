Alberto Rosa Europa Press 20 AGO 2026 - 20:06h.

Alcaraz regresa a la competición cuatro meses después para disputar un torneo del que es vigente campeón y que ha ganado dos veces, en 2022 y 2025

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El número tres del mundo, el español Carlos Alcaraz, jugará el US Open que comenzará el próximo 30 de agosto en Nueva York. Así lo ha anunciado el murciano en sus redes sociales, confirmado que se ha recuperado de la lesión en la muñeca derecha que sufrió el pasado abril, en el torno Conde de Godó.

Alcaraz regresa a la competición cuatro meses después para disputar un torneo del que es vigente campeón y que ha ganado dos veces, en 2022 y 2025. El murciano ha publicado en su Instagram una imagen y un breve vídeo en el que asegura "estar de vuelta" y con la frase en inglés "allá vamos".

Este jueves por la mañana jugó un partido completo ante Rune y, tras las buenas sensaciones, ha decidido que puede volver a jugar, con la duda de si estará en el torneo el número 1 del mundo, Jannik Sinner.

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Después de cuatro meses alejado de las pistas, por culpa de una lesión que sin duda se convirtió en mucho más grave de lo esperado, Alcaraz ve ya el final a la mayor ausencia en el Circuito de su estelar carrera, a sus 23 años, exnúmero uno del mundo, el más joven de la historia, y campeón de 26 títulos.

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El de El Palmar, que a principios del 2026 le dio tiempo a ganar el Abierto de Australia, su séptimo 'Grand Slam', y el torneo de Doha, regresará en un US Open señalado. El tenista español conquistó en Flushing Meadows su primer 'grande' en 2022 y alcanzó por primera vez la cima del ranking mundial, donde volvió precisamente el año pasado derrotando al italiano Jannik Sinner en la final.

La noticia que esperaba el deporte español

El dos veces campeón tendrá el reto de volver a encontrar ritmo, desde que ganó su estreno en Barcelona ante a Otto Virtanen el 14 de abril, y nivel de tenis en la pista dura de Nueva York. Alcaraz no pudo continuar la gira sobre tierra y tampoco estuvo listo para la hierba. Este verano, su ausencia en Montreal y, estas semanas en Cincinnati, hicieron saltar aún más alarmas.

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Durante estos días ha compartido pista en Murcia con Holger Rune, elevando el nivel competitivo de unas sesiones que han permitido a Alcaraz probar su muñeca frente a un jugador de primer nivel antes de tomar la decisión definitiva sobre Nueva York. Las imágenes mostraron al español moviéndose con intensidad y aumentando progresivamente la exigencia de sus golpes y del servicio.

A 10 días del inicio del torneo, Alcaraz dio la noticia que esperaban el deporte español e incluso sus rivales, como el número uno Sinner, quien tampoco ha estado en Canadá ni Cincy. El italiano viene lamentando la ausencia de su amigo y rival, para bien del tenis y de una rivalidad que, sin no hay contratiempos, retomarán en el escenario único del US Open.