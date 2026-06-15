Un menor de dos años herido grave tras caer en un canal en Villanueva de la Serena, Badajoz

El niño de dos años pudo ser rescatado y especializado en el lugar hasta ser trasladado al hospital

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Un menor de dos años de edad resultó herido grave este lunes por la tarde tras caer en un canal situado en la localidad pacense de Villanueva de la Serena, situado en las inmediaciones de la carretera N-430 , informó el 112 de Extremadura.

El menor fue trasladado al Hospital de Do Benito-Villanueva de la Serena, situado en la provincia de Badajoz, con signos de ahogamiento, añadió esta misma fuente en un comunicado.

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El 112 recibió el aviso a las 15:40 horas y movilizó a Unidad Medicalizada de Emergencia (UME) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), pertenecientes al Sistema Extremeño de Salud (SES), así como a agentes de la Guardia Civil. En el lugar de los hechos, los sanitarios atendieron al menor y lo trasladaron al centro hospitalario indicado.

El suceso se produjo pasadas las tres y media de la tarde, momento en el que el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recibieron una llamada donde alertaban de la caída de un niño en un canal situado en el término municipal de Villanueva de la Serena, en Badajoz.

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Consiguieron estabilizar al pequeño

El medio ‘El Periódico de Extremadura’, el 112 activó de inmediato un amplio dispositivo de asistencia compuesto por efectivos sanitarios y varios agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar para atender la emergencia y con el objetivo de poder rescatar con vida al pequeño.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una Unidad Médica Especializada, una unidad de Soporte Vital Básico y una patrulla de la Guardia Civil, quienes participaron en las labores de rescate del pequeño en el canal y atención. Sin embargo, y como consecuencia dl accidente, el niño sufrió un episodio de ahogamiento.

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Aunque los sanitarios consiguieron estabilizar al menor, tuvo que ser evacuado en estado grave al Hospital Don Benito-Villanueva para recibir atención médica especializada y por el momento no se ha trasladado más información sobre su estado ni las circunstancias en las que se produjo el suceso.