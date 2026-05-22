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Sucesos

Trasladada al hospital una menor de 12 años tras caer desde 4 metros a un patio de luces en Albacete

Una menor cae desde cuatro metros de un patio de luces de Albacete
Una menor de 12 años ha tenido que ser trasladada al hospital tras precipitarse desde una altura de unos cuatro metros a un patio de luces en Albacete. El suceso ha tenido lugar poco antes de las 20:00 horas de este viernes en un edificio situado en la calle Pérez Galdós, cuando la joven se ha precipitado al patio de luces desde una claraboya, a unos cuatro metros de altura, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha. La menor ha sido atendida y trasladada por una UVI al hospital de Albacete y hasta el lugar de los hechos se han desplazado también efectivos de la Policía Nacional y Local.. Archivo
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Una menor de 12 años ha tenido que ser trasladada al hospital tras precipitarse desde una altura de unos cuatro metros a un patio de luces en Albacete.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 20:00 horas de este viernes en un edificio situado en la calle Pérez Galdós, cuando la joven se ha precipitado al patio de luces desde una claraboya, a unos cuatro metros de altura, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La menor ha sido atendida y trasladada por una UVI al hospital de Albacete y hasta el lugar de los hechos se han desplazado también efectivos de la Policía Nacional y Local.

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