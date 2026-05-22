La menor ha sido atendida y trasladada por una UVI al hospital de Albacete

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Una menor de 12 años ha tenido que ser trasladada al hospital tras precipitarse desde una altura de unos cuatro metros a un patio de luces en Albacete.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 20:00 horas de este viernes en un edificio situado en la calle Pérez Galdós, cuando la joven se ha precipitado al patio de luces desde una claraboya, a unos cuatro metros de altura, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La menor ha sido atendida y trasladada por una UVI al hospital de Albacete y hasta el lugar de los hechos se han desplazado también efectivos de la Policía Nacional y Local.