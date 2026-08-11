El actor ha sorprendido al hablar sobre uno de los momentos más delicado de su vida privada tras su sonada ruptura de la actriz

La tensa situación actual de Brad Pitt y Angelina Jolie 10 años después de pedir el divorcio: su guerra judicial y qué podría pasar

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Brad Pitt ha sorprendido al hablar sobre algunos detalles de su faceta más personal. Entre otros aspectos, su complicado divorcio de Angelina Jolie y su relación con el alcohol.

El actor, que se ha sincerado en una entrevista con 'Esquire', ha narrado cómo vivió el periodo posterior a su ruptura con Jolie y lo más impactante de todo: ha reconocido que llegó a tener pensamientos suicidas.

El protagonista de 'Troya' ha aseverado que, por aquel entonces, el dolor fue tan intenso que comenzó a comprender algo que hasta entonces le había resultado completamente ajeno: cómo una persona puede llegar a pensar que la única manera de terminar con el sufrimiento es acabar con su propia vida.

Cómo le afectó su ruptura con Angelina Jolie y su distanciamiento con sus hijos

El actor no cuenta que intentara quitarse la vida, pero sí admite haber tenido pensamientos de ese tipo durante aquella etapa tan dura a nivel emocional y familiar. "Hubo una época de mi vida en que el dolor era tan opresivo que no veía ninguna salida", ha manifestado.

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"No iba a hacerlo, pero podía sentir el acero frío de la bala en mi cabeza, y parecía un alivio. Y pensé: 'ah, vale, ahora lo entiendo, Entiendo el suicidio en el sentido de que solo es alivio. Solo consiste en buscar alivio al dolor. Pero también creo que tenemos unos instintos de supervivencia increíbles. Y en mi caso entraron en acción de inmediato, pero fue...", ha rememorado.

Esta confesión ha llamado especialmente la atención porque Pitt no suele hablar sobre su vida privada. Durante años ha preferido mantenerla lejos de las cámaras, incluso cuando su matrimonio con Jolie y su posterior divorcio se convirtieron en uno de los asuntos más perseguidos por la prensa internacional.

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Ambos se conocieron durante el rodaje de 'Sr. y Sra. Smith', en 2004, y su relación se convirtió rápidamente en uno de los romances más famosos de Hollywood, y terminó dando lugar a una familia de seis hijos. La pareja se casó en 2014, pero el matrimonio apenas duró dos años. En septiembre de 2016, Jolie solicitó el divorcio.

La ruptura abrió un larguísimo proceso judicial en torno a la custodia de sus hijos y a distintos asuntos económicos. El divorcio terminó convirtiéndose en una batalla de años. Finalmente, en diciembre de 2024, Pitt y Jolie alcanzaron un acuerdo para poner fin a su procedimiento de divorcio, casi ocho años después de que ella presentara la demanda.

El conflicto familiar, sin embargo, no desapareció con la firma del acuerdo. La relación de Pitt con casi todos sus hijos ya parece ser prácticamente inexistente y varios de ellos han dejado de utilizar el apellido Pitt. Todo ello forma parte del contexto familiar al que el actor alude ahora cuando habla de los momentos en los que llegó a encontrarse psicológicamente al límite, refiriéndose a ellos como "cosas de familia".

Volvió a beber tras siete años sobrio

Otra de las revelaciones más sorprendentes de la entrevista es que Pitt ya no puede decir que lleva siete años completamente sobrio. Después de mantener la abstinencia durante años, ha confesado que ha vuelto a beber.

El actor ha explicado que lo hace ahora de una manera mucho más controlada, pero también ha reconocido que se ha confiado en alguna ocasión y que esas experiencias le han servido para comprobar que el alcohol sigue siendo un terreno delicado para él.

"Me confié un par de veces y acabé teniendo claro que esto no es bueno para mí. Ahora puedo tomarme unas cuantas. Pero no muchas. Tengo que tomármelo con profesionalidad", ha indicado.

Después de la separación de Jolie, Pitt reconoció públicamente que había tenido problemas con el alcohol y comenzó un proceso de recuperación basado, entre otras cosas, en un programa de 12 pasos. En 2020 llegó incluso a agradecer públicamente a Bradley Cooper el papel que había desempeñado en su recuperación.