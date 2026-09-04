La Guardia Civil investiga una supuesta agresión sexual a un niño de 13 años por parte de un hombre de 54 años en Pobla Llarga, Valencia

El padre y la hermana de la víctima consiguieron localizarle gracias a la ubicación compartida en su teléfono móvil

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ValenciaAgentes de la Guardia Civil investigan la supuesta agresión sexual a un niño de 13 años en el municipio valenciano de Pobla Llarga, según informa 'Levante-EMV'. Al parecer, la supuesta agresión sexual a este menor de edad habría ocurrido hace varios meses, aunque el caso se ha conocido ahora.

Según la información ofrecida por el medio de comunicación anteriormente citado, el adolescente habría confesado a su padre y a su hermana haber sido sufrido una agresión sexual por parte de un ciudadano con nacionalidad rusa vecino del municipio de Pobla Llarga.

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La supuesta agresión sexual a este menor de edad

Todo ocurrió cuando el menor se dirigía hacia Xàtiva para encontrarse con una amiga. En el trayecto en tren y según la información ofrecida por 'Levante-EMV', el menor "se aburría" y decidió entrar en una aplicación de citas en la que contactó con el supuesto agresor. Ambos, ocultaron su verdadera edad. En el caso del menor de 13 años, aseguró ser mayor de edad y tener los 18 años recién cumplidos. Por parte del supuesto agresor, mintió y en vez de asumir su verdadera edad, 54 años, apuntó que tenía 32 años.

Tras conversar a través de la aplicación de citas, el menor decidió bajarse en la parada de tren de Pobla Llarga y dirigirse hasta la casa del supuesto agresor con motivo de beber unas copas de vodka. En el encuentro, "el hombre comenzó a tocar al menor hasta que ambos tuvieron relaciones sexuales", indica el medio de comunicación levantino.

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Sin embargo, en un momento dado el menor le pidió "que parara hasta en dos ocasiones. El detenido, supuestamente, no hizo caso y al final paró al decirle que fuera a comprar alcohol".

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La detención del supuesto agresor

Al mismo tiempo, el padre y la hermana del menor accedieron a la ubicación compartida por el adolescente a través de su teléfono móvil. Al ver que no se encontraba en el municipio de Xàtiva junto a su amiga, los familiares se desplazaron hasta Pobla Llarga para recoger al menor en la ubicación que marcaba el teléfono móvil.

Nada más llegar a la zona, el padre y la hermana del adolescente le llamaron y le indicaron que bajase hasta la calle para encontrarse con él. Fue entonces cuando el menor relató "a sus familiares lo que le acababa de suceder en el domicilio, por lo que el padre dio aviso al 112, quien mandó una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Castelló, adscrita a la Compañía de Sueca", informa el medio de comunicación.

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Además, el niño tuvo que ser trasladado hasta un hospital donde le realizaron las pruebas y exploraciones pertinentes, que fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF).

Por su parte, el supuesto agresor fue detenido por la Guardia Civil al estar acusado de un supuesto delito de agresión sexual a menor. Ahora y tras pasar a disposición de la sección civil e instrucción titular de la plaza 2 de Alzira, el hombre se encuentra la espera de juicio.